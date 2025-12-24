יותר משבוע לאחר הפיגוע הנורא בערב חג החנוכה באוסטרליה, הבוקר (רביעי) מתפרסם תיעוד מרכבו של איש ההצלה מנדי ליצמן כשהוא בדרכו לזירה.

ההקלטה היא ממכשיר הקשר של 'הצלה', רגעים ספורים לאחר שהחל הירי במסיבת חנוכה בו נרצחו 15 יהודים.

השיחה שנראית בסרטון, מתקיימת בין יענקי סופר - כונן 'הצלה' בעצמו, שנפצע באירוע וספג 2 כדורים, 1 בגב, והכדור השני בכתף - כאשר הכדור פגע באזניית הקשר של 'הצלה', מה שככל הנראה הציל את חייו.

לאחר שקיבל את הכדור השני ניתק סופר את האוזניה ויצר קשר עם מנדי ליצמן מנהל הצלה בסידני, כאשר הוא מודיע בקשר שקיבל כדור ונפצע.

צפו בתיעוד הדרמטי בראשית הכתבה