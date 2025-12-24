נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי חשף היום (רביעי) פרטים מתוך טיוטת תוכנית השלום האמריקאית המתגבשת לסיום המלחמה מול רוסיה.

לפי דברי הנשיא, התוכנית מציעה להקפיא את מצב הלחימה על בסיס קו החזית הקיים. זלנסקי ציין כי קו פריסת הכוחות במועד ההסכם יהיה קו המגע המוכר דה פקטו. בהמשך לכך תוקם קבוצת עבודה שתפקידה יהיה לקבוע את פריסת הכוחות הנדרשת לסיום הסכסוך ולהגדיר מאפיינים להקמת אזורים כלכליים מיוחדים.

הצעה נוספת בתוכנית האמריקאית נוגעת לתחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה, אשר נמצאת תחת כיבוש רוסי. לפי המתווה המוצע, המקום ינוהל במשותף על ידי אוקראינה, ארצות הברית ורוסיה. זלנסקי הביע הסתייגות חריפה מהצעה זו וטען כי תחנת הכוח הגרעינית בזפוריז'יה תופעל במשותף על ידי שלוש מדינות, דבר שעבור אוקראינה נראה מאוד לא ראוי ולא ממש מציאותי. לדבריו, הצדדים טרם הצליחו להגיע להסכמות ארוכות טווח בנוגע לשטחים במחוז דונייצק ובנוגע לניהול תחנת הכוח.

בנוגע לסוגיית ההצטרפות לברית נאט"ו, הבהיר זלנסקי כי הגרסה הנוכחית של התוכנית אינה דורשת מאוקראינה לוותר על שאיפותיה בתחום זה. הוא הדגיש כי קיימת החלטה שלא לבצע שינויים בחוקה שימנעו את הצטרפות המדינה לברית בעתיד. "הבחירה שלנו נעשתה", מסר זלנסקי, "וויתרנו על שינוי החוקה האוקראינית כדי לכתוב בה שהמדינה לא תצטרף לנאט"ו".

במישור הפוליטי הפנימי, התחייב הנשיא האוקראיני כי מערכת בחירות לנשיאות תיערך לאחר שיושג הסכם רשמי בין הצדדים. הוא פירט כי על פי המתווה שגובש מול וושינגטון, אוקראינה חייבת לארגן בחירות בהקדם האפשרי לאחר חתימת ההסכם. כעת ממתינים בקייב לעדכון מהמתווכים האמריקאים, כאשר זלנסקי מעריך כי תגובה רשמית מרוסיה בנוגע לסעיפי התוכנית תתקבל עוד היום. לדבריו, תהיה תגובה מהרוסים לאחר שהאמריקאים ידברו איתם.

פרשנים אומרים כי סירובו של זלנסקי פעם אחר פעם להיענות להצעותיה של ארה"ב, עלולות לגרום לנשיא טראמפ לוותר על מעורבותו, וניסיונותיו החוזרים ונשנים להביא לסיום המלחמה המדממת ביותר באירופה מאז מלחמת העולם השנייה.