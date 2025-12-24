בית המשפט בפרת' הגיש כתב אישום נגד מרטין גלין, בן 39, בגין הטרדה גזענית והחזקת נשק אסור, לאחר שבביתו נחשפו שישה רובים, כ-4,000 כדורי תחמושת ורשימת רכיבים להכנת מטעני חבלה.

המעצר בוצע בעקבות פוסט מזעזע שפרסם גלין ברשתות החברתיות, בו הביע תמיכה במבצעי הטבח באירוע חנוכה בחוף בונדיי בסידני, בו נרצחו כזכור 15 יהודים על יהדותם.

במהלך הפשיטה על ביתו שביאנגבופ, איתרה המשטרה גם דגלים של ארגוני הטרור חמאס וחיזבאללה, לצד מחברת המכילה הערות אנטישמיות והתייחסויות לאידיאולוגיה נאצית. החקירה נפתחה לאחר שאיש הקהילה נחשף לפוסט של גלין באינסטגרם, הבין את חומרת הדברים ודיווח על כך לרשויות. "איש הקהילה זיהה שמשהו אינו כשורה ופנה למשטרה", מסרה ממלאת מקום ראש ממשלת מערב אוסטרליה, ריטה ספיוטי.

בדיון שנערך היום (רביעי), טען גלין כי הוא "מתכונן ליום הדין" וכי החומרים שנמצאו בביתו נועדו להדלקת אש ולא להכנת פצצות. השופט בנימין טיירס דחה את טענותיו וקבע כי "פרסום תגובות התומכות בטבח באזרחים חפים מפשע אינו ראוי". גלין, עובד מכרות לשעבר, נותר במעצר ודיון נוסף בעניינו נקבע ל-3 בפברואר.

ראש הממשלה אנתוני אלבניזי הגיב למעצר והדגיש כי "לאנטישמיות, לשנאה ולאידיאולוגיות אלימות אין מקום באוסטרליה". במקביל, העבירה מדינת ניו סאות' ויילס חוקים חדשים המחמירים את הפיקוח על החזקת נשק ומעניקים למשטרה סמכויות נרחבות יותר, וזאת בתגובה ישירה לרצח בחוף בונדיי.