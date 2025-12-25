כיכר השבת
1.8 מיליארד דולר בכרטיס אחד: הזכייה המטורפת שמטלטלת את אמריקה

נס בארקנסו: כרטיס בודד גרף את הפרס השני בגודלו בתולדות הלוטו האמריקאי - 1.82 מיליארד דולר, לאחר רצף היסטורי של 46 הגרלות ללא זוכה | הזוכה המאושר יוכל לבחור כעת בין מענק מזומן חד-פעמי לבין תשלום הפרס המלא כקצבה לאורך 29 שנים (חדשות בעולם)

בעוד מיליוני אמריקאים התכוננו לערב חגם, אדם אחד בארקנסו קיבל את המתנה היקרה ביותר שניתן לדמיין: כרטיס בודד שגרף את הקופה האסטרונומית של הפאוורבול, שעמדה על 1.82 מיליארד דולר. מדובר בפרס השני בגודלו בתולדות המשחק, רגע היסטורי שהגיע לאחר רצף מורט עצבים של 46 הגרלות ללא זוכה מאז חודש ספטמבר.

המספרים שעלו בגורל בליל יום רביעי האחרון ושינו את חייו של הזוכה האלמוני הם 4, 25, 31, 52, 59 וה-"Powerball" מספר 19. הזכייה הנוכחית היא אירוע נדיר במיוחד; הפעם האחרונה שבה הקופה הגדולה נקטפה בערב חג המולד הייתה לפני יותר מעשור, בשנת 2011.

הזוכה המאושר עומד כעת בפני החלטה גורלית: האם לקבל את הפרס המלא כקצבה שנתית לאורך 29 שנים, או לבחור בתשלום חד-פעמי במזומן בסכום של 834.9 מיליון דולר.

"מדובר בפרס יוצא דופן שמשנה חיים באמת", מסר מאט סטראון, יו"ר קבוצת המוצרים של פאוורבול. אל מול סיכויים קלושים של 1 ל-292,201,338, המזל האיר פנים לארקנסו בפעם השנייה בלבד מאז שנת 2010, והפך את החג הזה לבלתי נשכח עבור אדם אחד בר מזל.

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

