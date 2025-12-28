כיכר השבת
המירוץ לחלל

"לשימושים אזרחיים": רוסיה שיגרה שלושה לוויני תקשורת איראניים | צפו

רוסיה שיגרה לחלל שלושה לווייני תקשורת איראניים, בשיגור השני מסוגו מאז חודש יולי | הלוויינים מיועדים על פי האיראנים לשימושים אזרחיים שונים | השיגור מגיע על רקע התחזקות היחסים בין שתי המדינות (בעולם)

השיגור (צילום: מתוך רשתות ערביות)

רוסיה שיגרה היום (ראשון) לחלל שלושה לווייני תקשורת איראניים, בשיגור השני מסוגו מאז חודש יולי, כך דיווחה הטלוויזיה הממלכתית ב. על פי הדיווח, טיל רוסי שיגר את הלוויינים למסלול בגובה של כ־500 קילומטרים סביב כדור הארץ, מבסיס השיגור ווסטוצ’ני שבמזרח הרחוק של .

שלושת הלוויינים שנשלחו נקראים פאיא, כווסאר וזפאר־2. לפי הנתונים שפורסמו, פאיא שוקל כ־150 קילוגרמים - והוא הלוויין הכבד ביותר שאיראן הציבה עד כה במסלול סביב כדור הארץ. כווסאר שוקל כ־35 קילוגרמים, בעוד שמשקלו של זפאר־2 לא נמסר בדיווח.

הלוויינים מצוידים ביכולות צילום ברזולוציה של עד שלושה מטרים, כלומר שכל פיקסל בתמונה שמפיק הלוויין מייצג שטח בגודל של כ־3×3 מטרים על פני הקרקע. הלוויינים מיועדים על פי האיראנים לשימושים אזרחיים שונים, בהם ניהול משאבי מים, חקלאות והגנת הסביבה. אורך חייהם המתוכנן הוא עד חמש שנים.

איראן מקדמת זה שנים תוכניות לשיגור לוויינים, ומשגרת מעת לעת משגרי לוויינים כחלק מהמאמץ להציב מערכות חלל עצמאיות. ארצות הברית טוענת כי שיגורי הלוויינים של איראן מפרים את החלטת מועצת הביטחון של האו״ם, וקוראת לטהרן להימנע מכל פעילות הקשורה לטילים בליסטיים המסוגלים לשאת נשק גרעיני.

השיגור הנוכחי מגיע על רקע התחזקות היחסים בין שתי המדינות, לאחר שברוסיה ואיראן נחתם בינואר האחרון הסכם לשותפות אסטרטגית. מוסקבה גם גינתה בחריפות את התקיפות שביצעו ישראל וארצות הברית נגד יעדים באיראן במהלך מבצע עם כלביא.

