חיל האוויר הסעודי תקף הבוקר (שלישי) יעדים בעיר הנמל התימנית מוכאלא, במטרה להשמיד משלוח נשק שהגיע מאיחוד האמירויות עבור הכוחות הבדלניים בדרום המדינה. התקיפה מסמנת החרפה משמעותית ביחסים בין ריאד לאבו דאבי, המנהלות מאבק על השפעה בתימן במקביל למלחמה הכוללת נגד המורדים החות'ים.

​על פי הודעה רשמית של הצבא הסעודי, שתי ספינות שהגיעו מנמל פוג'יירה שבאיחוד האמירויות עגנו בנמל מוכאלא לאחר שצוותיהן השביתו את מכשירי המעקב הימיים. "הספינות פרקו כמות גדולה של נשק וכלי רכב קרביים לתמיכה בכוחות מועצת המעבר הדרומית", נמסר מטעם הקואליציה בהנהגת סעודיה. בצבא הסעודי הסבירו כי ההחלטה להפציץ התקבלה מאחר ו-"הנשק המדובר מהווה איום מיידי והסלמה המאיימת על השלום והיציבות".

​התקיפה האווירית כוונה נגד ציוד צבאי ורכבים משוריינים שכבר נפרקו מהספינות והועברו לשטח הנמל. מדובר בצעד צבאי חריג של סעודיה נגד בעלת בריתה הרשמית, איחוד האמירויות, המשמשת כפטרונית של "מועצת המעבר הדרומית".

ארגון זה פועל להקמת מדינה עצמאית בדרום תימן ודחק בימים האחרונים מהאזור את הכוחות הנאמנים לממשלה המרכזית הנתמכת על ידי ריאד.

​מוכאלא, בירת מחוז חדראמות, הפכה למוקד המתיחות לאחר שהבדלנים השתלטו על נכסים אסטרטגיים ודחקו מהם את כוחות "מגן המולדת" הסעודיים. מומחים לאזור מעריכים כי התקיפה הנוכחית היא מסר ישיר לאבו דאבי לחדול מחימוש הכוחות המערערים את היציבות שסעודיה מנסה לייצב בתימן.

​בעוד שהערוץ הרשמי של הבדלנים אישר כי בוצעו תקיפות, איחוד האמירויות נמנעה עד כה מלהגיב לדיווחים. ניתוח נתוני לווין העלה כי אחת הספינות המעורבות היא ה-"Greenland", המניפה את דגל סנט קיטס, אשר עזבה את איחוד האמירויות בשבוע שעבר והגיעה לתימן ביום ראשון.

​האירוע במוכאלא מתרחש על רקע מתיחות רחבה יותר בין שתי המדינות, המתבטאת גם בתמיכה בצדדים יריבים במלחמת האזרחים בסודאן ובתחרות כלכלית גוברת. גורמי ביטחון ציינו כי התקיפה בוצעה בשעות הלילה כדי למנוע נזק סביבתי או פגיעה באזרחים בנמל.