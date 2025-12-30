לאחר דיונים דרמטיים, איחוד האמירויות הודיעה היום (שלישי) על הסגת כלל כוחותיה הצבאיים הנותרים משטח תימן.

ההחלטה התקבלה לאחר שסעודיה הודיעה כי על כוחות האמירויות לעזוב את המדינה בתוך 24 שעות. הודעת הפינוי מסמנת החרפה משמעותית במשבר בין שתי המעצמות מהמפרץ, ששיתפו פעולה בעבר במסגרת הקואליציה נגד המורדים החות'ים.

במקביל להודעת הנסיגה, הודיע ראש המועצה הנשיאותית של תימן על ביטול הסכם ההגנה עם איחוד האמירויות.

בנאום טלוויזיוני האשים אל-עלימי את איחוד האמירויות בליבוי הסכסוך הפנימי בתימן באמצעות תמיכתה במועצת המעבר הדרומית. אל-עלימי ציין כי "למרבה הצער, אושר באופן סופי שאיחוד האמירויות לחצה והנחתה את מועצת המעבר הדרומית לחתור תחת המדינה ולמרוד בסמכותה באמצעות הסלמה צבאית".

להחלטה הדרמטית על הסגת הכוחות מתימן קדמה תקיפה אווירית - דרמטית לא פחות אף היא, של כוחות הקואליציה בנמל מוקאלה שבדרום תימן.

סעודיה טענה כי היעד שהותקף היה משלוח נשק שנועד עבור הבדלנים הנתמכים על ידי איחוד האמירויות.

מנגד, במשרד החוץ של איחוד האמירויות הביעו פליאה על התקיפה וטענו כי המטען לא הכיל אמצעי לחימה והיה מיועד לאספקה עבור כוחותיהם. בהודעה קודמת מסרו באיחוד האמירויות כי "ההתמודדות עם ההתפתחויות האחרונות חייבת להיעשות באחריות ובאופן שימנע הסלמה, על בסיס עובדות מהימנות ותיאום קיים בין הצדדים הנוגעים בדבר".

מדובר בהתפתחויות דרמטיות באזור, שכן הממלכה ואיחוד האמירויות נחשבו עד כה לבעלי ברית באופן כללי, ובמלחמתם נגד החות'ים בפרט.

בשלב זה נראה כי איחוד האמירויות בחרה לוותר על השליטה בתימן ולסגת, במקום להיכנס לעימות מזוין ישיר מול סעודיה.