כיכר השבת
שדרת המוות

אסון בקליפורניה: הכוחות ניסו לחלץ מטפס הרים צעיר - ומצאו שתי גופות נוספות

שלושה בני אדם נמצאו מתים בהר באלדי בקליפורניה, לאחר שכוחות החילוץ הוזעקו בעקבות נפילתו של מטפס הרים צעיר | הרשויות הודיעו על סגירת ההר למבקרים בעקבות מזג האוויר והסכנה למטיילים (חדשות, בעולם) 

הר באלדי בקליפורניה (שאטרסטוק)

רשויות החוק בדרום קליפורניה הודיעו על סגירתו המיידית של הר באלדי למטיילים עד ליום חמישי, לאחר ששלושה בני אדם נמצאו מתים בשטח ההר במהלך היממה האחרונה, כך דווח בארה"ב.

ההחלטה על חסימת האזור התקבלה בעקבות תנאי שטח קיצוניים ומזג אוויר מסוכן שהובילו למקרי המוות ולסיכון צוותי החילוץ.

גופותיהם של ההרוגים אותרו במהלך מבצע חיפושים שהחל בעקבות דיווח על מטייל בן 19 שנפל מגובה רב. שני ההרוגים הנוספים, שזהותם טרם הותרה לפרסום, לא היו חלק מקבוצתו של הצעיר ואותרו באקראי על ידי צוותי הסריקה האוויריים כשהם מוטלים בקרבת מקום.

האירוע החל בצהרי יום שני, כאשר חברו של הצעיר בן ה-19 דיווח כי חברו נפל מגובה של כ-150 מטרים סמוך למסלול המכונה "עמוד השדרה של השטן". החבר הצליח להגיע לאזור עם קליטה סלולרית ולהעביר למחלצים נקודות ציון מדויקות. מסוק שהוזנק לאזור איתר את הצעיר ושני בני אדם נוספים שכאמור לא היו ידועים לפני כן, אך רוחות עזות מנעו את חילוצם המיידי. רק בשעות הערב הצליח איש צוות רפואי להשתלשל מהמסוק ולקבוע את מותם של השלושה בשטח.

שריף מחוז סן ברנרדינו, שאנון דיקוס, התייחס לסגירת ההר ואמר כי "אובדן החיים הטרגי בהר באלדי ותגובות החילוץ החוזרות ונשנות מדגישים עד כמה התנאים הנוכחיים מסוכנים, אפילו למטיילים מנוסים". לדבריו, "תנאי מזג האוויר והשטח נותרים מסוכנים ביותר ובלתי צפויים, ומהווים סיכון משמעותי הן לציבור והן לאנשי החיפוש וההצלה. הסגירה הזמנית של שבילי הר באלדי נחוצה כדי למנוע מקרי חירום נוספים ולהגן על חיים".

מאמצי פינוי הגופות מההר נמשכו לאורך יום שלישי תחת מגבלות מזג האוויר. הרשויות הבהירו כי צו הסגירה יהיה בתוקף עד ליום הראשון של השנה האזרחית החדשה בחצות, והדגישו כי מי שיפר את ההוראה וייכנס לשטח הסגור צפוי לעונשים הכוללים קנס של עד 5,000 דולרים או מאסר של חצי שנה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר