רשויות החוק בדרום קליפורניה הודיעו על סגירתו המיידית של הר באלדי למטיילים עד ליום חמישי, לאחר ששלושה בני אדם נמצאו מתים בשטח ההר במהלך היממה האחרונה, כך דווח בארה"ב.

ההחלטה על חסימת האזור התקבלה בעקבות תנאי שטח קיצוניים ומזג אוויר מסוכן שהובילו למקרי המוות ולסיכון צוותי החילוץ.

גופותיהם של ההרוגים אותרו במהלך מבצע חיפושים שהחל בעקבות דיווח על מטייל בן 19 שנפל מגובה רב. שני ההרוגים הנוספים, שזהותם טרם הותרה לפרסום, לא היו חלק מקבוצתו של הצעיר ואותרו באקראי על ידי צוותי הסריקה האוויריים כשהם מוטלים בקרבת מקום.

האירוע החל בצהרי יום שני, כאשר חברו של הצעיר בן ה-19 דיווח כי חברו נפל מגובה של כ-150 מטרים סמוך למסלול המכונה "עמוד השדרה של השטן". החבר הצליח להגיע לאזור עם קליטה סלולרית ולהעביר למחלצים נקודות ציון מדויקות. מסוק שהוזנק לאזור איתר את הצעיר ושני בני אדם נוספים שכאמור לא היו ידועים לפני כן, אך רוחות עזות מנעו את חילוצם המיידי. רק בשעות הערב הצליח איש צוות רפואי להשתלשל מהמסוק ולקבוע את מותם של השלושה בשטח.

שריף מחוז סן ברנרדינו, שאנון דיקוס, התייחס לסגירת ההר ואמר כי "אובדן החיים הטרגי בהר באלדי ותגובות החילוץ החוזרות ונשנות מדגישים עד כמה התנאים הנוכחיים מסוכנים, אפילו למטיילים מנוסים". לדבריו, "תנאי מזג האוויר והשטח נותרים מסוכנים ביותר ובלתי צפויים, ומהווים סיכון משמעותי הן לציבור והן לאנשי החיפוש וההצלה. הסגירה הזמנית של שבילי הר באלדי נחוצה כדי למנוע מקרי חירום נוספים ולהגן על חיים".

מאמצי פינוי הגופות מההר נמשכו לאורך יום שלישי תחת מגבלות מזג האוויר. הרשויות הבהירו כי צו הסגירה יהיה בתוקף עד ליום הראשון של השנה האזרחית החדשה בחצות, והדגישו כי מי שיפר את ההוראה וייכנס לשטח הסגור צפוי לעונשים הכוללים קנס של עד 5,000 דולרים או מאסר של חצי שנה.