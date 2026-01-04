מדורו נלכד במבצע נועז - והרשת הרדומה בארה"ב יצאה למלחמה

בזמן שכוחות אמריקניים ביצעו מבצע צבאי דרמטי ללכידת נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, נפתחה בתוך שעות גם “חזית פנימית” בארצות הברית: רשת מתואמת של ארגונים סוציאליסטיים, קומוניסטיים ומרקסיסטיים פתחה בקמפיין תודעתי, תקשורתי ושטח נרחב נגד הממשל האמריקני ובתמיכה במדורו.

הנתונים המדאיגים עלו מניתוח של ערוץ פוקס ניוז, המתאר פעילות מתוזמנת היטב שכללה מסרים אחידים, הפצה מהירה ברשתות החברתיות וקריאה מיידית להפגנות בעשרות ערים.

לפי הדיווח, בתוך דקות מפרסום דבר התקיפה, החלו גופים המזוהים עם השמאל הרדיקלי להפיץ טענות על “הפצצה לא חוקית”, תוך גיוס פעילים להפגנות חירום בניו יורק, וושינגטון וכ־100 ערים נוספות.

במרכז הרשת עומדים, לפי הדיווח, פעילים כמו איש העסקים נוויל רוי סינגהם, שלטענת גורמים בקונגרס מקושר לאינטרסים של המפלגה הקומוניסטית הסינית. הארגונים קשורים למסגרת בינלאומית בשם “אספת העמים הבינלאומית”, המשמשת כמעין מוקד פיקוד אידיאולוגי המחבר בין תנועות שמאל קיצוני, כלי תקשורת וארגוני שטח ברחבי העולם, ובכלל זה בונצואלה.

הדיווח מתאר כיצד הפעילות לא הסתכמה במחאה מקוונת, אלא גלשה במהירות לרחובות, עם הפגנות, נאומים ושידורים חיים, תוך שימוש במסרים זהים לאלו שהשמיעו גם רוסיה וסין בגינוי המבצע האמריקני. במקביל, פוליטיקאים המזוהים עם הסוציאל-דמוקרטים בארה״ב כמו ראש עיריית ניו יורק החדש זוהראן ממדאני הצטרפו לביקורת, וטענו כי מדובר בפעולה בלתי חוקית שמטרתה שינוי משטר.

לדברי מומחי מודיעין שצוטטו בכתבה, דפוס הפעולה מעיד על רשת השפעה מוכנה מראש, שפועלת ככוח תגובה מהיר בזירת התודעה, במטרה לערער לגיטימציה לפעולות ארה״ב, להשפיע על דעת הקהל ולהפעיל לחץ פוליטי מבית בעת משבר בינלאומי.