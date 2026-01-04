כיכר השבת
ברקע המחאות במדינה

דיווחים באיראן: משמרות המהפכה פתחו בתרגיל לשיגור טילים

ברקע המחאות במדינה, משמרות המהפכה של איראן החלו הערב (ראשון) בתרגיל צבאי הכולל שיגורי טילים וניסוי מערכות הגנה אווירית, כך לפי הטלוויזיה האיראנית | על פי הדיווחים בתקשורת האיראן מדובר בתרגיל צבאי שמתבצע במספר ערים בהן טהרן ושיראז (בעולם)

מערכות ההגנה האווירית באיראן הערב (צילום: רשתות ערביות)

ברקע גל המחאות המתעצם מיום ליום במדינה, ב מדווחים הערב (ראשון) כי משמרות המהפכה פתחו בתרגיל לשיגור טילים והפעלת מערכות הגנה אווירית בשורת ערים במדינה.

"איראן אינטרנשיונל", ערוץ שמשדר בפרסית מלונדון ומזוהה עם מתנגדי משטר האייתוללות, דיווח כי משמרות המהפכה עורכים תרגיל לשיגור טילים. עוד דווח כי התרגיל כולל ניסויים של מערכות ההגנה האווירית, ונערך בכמה ערים כולל טהרן ושיראז.

במקביל, לאחר יותר מארבע שעות, הסתיימה ישיבת הקבינט המצומצם וראשי מערכת הביטחון אצל ראש הממשלה בנימין נתניהו. על פי הדיווח של עמית סגל, גם הנושא האיראני נדון.

מוקדם יותר היום דווח ב"ניו יורק טיימס" כי אחרי שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ איים כי יעמוד לצד המוחים באיראן, המועצה העליונה לביטחון לאומי של טהרן התכנסה לדיון חירום.

על פי שלושה גורמים שמעורים בפרטי הדיון, המועצה דנה באופן שבו יהיה אפשר להכיל את ההפגנות עם פחות אלימות כדי להימנע מהלהטת הרוחות והעמקת הכעס הציבורי. הגורמים הוסיפו כי עם פרוץ המחאות בכירים הכירו בכך שהרפובליקה האיסלאמית נכנסה למצב הישרדות. בנוסף, ציינו הגורמים כי יש חשש שישראל תנצל את חוסר היציבות כדי לתקוף שוב באיראן.

