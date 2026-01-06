"שנה של פלאי שמיים": המופע האסטרונומי יוצא הדופן ב־2026

שנת 2026 נפתחה במופע שמיימי מרהיב כשה"ירח הזאב" המלא, שהיה גם סופר־ירח, עלה בשמיים ב־3 בינואר לצד כוכב הלכת צדק. באותו סוף שבוע הגיע לשיאו גם מטר המטאורים הקוואדרנטידי, שהפיק עד כמאה מטאורים בשעה - למרות ההפרעה של האור מהירח המלא.

אך זהו רק פתיח לשנה שצפויה להיות אחת המסקרנות בתחום התצפית האסטרונומית בעשורים האחרונים. בפברואר צפויים שני אירועים נדירים במיוחד: ב־17 בחודש יתרחש ליקוי שמש טבעתי שייצור “טבעת אש” דרמטית מעל אנטארקטיקה, כאשר הירח יכסה כ־96 אחוזים ממרכז פני השמש. כעבור פחות משבועיים, ב־28 בפברואר, ייערך יישור כוכבי לכת רחב־היקף שבו נוגה, צדק, שבתאי וכוכב חמה ייראו לעין גם בלי טלסקופ - אירוע שלא ישוב לפני שנת 2040.

שיא נוסף צפוי בחודש אוגוסט, אז תחצה את אירופה תופעת ליקוי השמש הכולל של השנה. הצל המלא ייראה באיסלנד, גרינלנד ובצפון ספרד, בעוד שבבריטניה ייראה ליקוי חלקי של עד 90 אחוז מהשמש, החל מהשעה 18:17 לפי שעון לונדון. כשבועיים לאחר מכן, ב־28 באוגוסט, יתרחש ליקוי ירח חלקי, שיטיל את צל כדור הארץ על כ־90 אחוזים מפני הירח במשך למעלה מחמש שעות. בינתיים, ב־13 באוגוסט, יגיע לשיאו מטר הפרסאידים (מטר מטאורים מרהיב המתרחש מדי שנה בחודש אוגוסט) בתנאים מצוינים הודות לירח המתחדש - ויעניק למתבוננים שמיים זרועי כוכבים נופלים.

גם יתר חודשי השנה לא יאכזבו: במאי ייראה “ירח כחול” - ירח מלא שני באותו חודש, שייחשב גם למיקרו־ירח הקטן ביותר של השנה. לקראת סיומה של 2026 יאירו את שמי החורף שני סופר־ירחים נוספים, ב־24 בנובמבר וב־23 בדצמבר, כשהאחרון יהיה הקרוב ביותר לכדור הארץ - במרחק של כ־357 אלף קילומטר בלבד, בליל השנה האזרחית החדשה.

לדברי המרכז לחיזוי מזג האוויר בחלל של ה־NOAA, השנה צפויה גם להיות פורייה במיוחד בתצפיות זוהר צפוני, הודות להמשך הפעילות הגבוהה של השמש לאחר שיא מחזור השמש ה-25 בסוף 2024. לדברי החוקר רוב סטינבורג, “2026 תעניק הזדמנויות רבות לראות את הרי הזוהר הצפוני מתעתעים בשמיים - גם באזורים שאינם קרובים לקוטב”.

בסיכום, נדמה ששנת 2026 מבטיחה לחובבי השמיים טווח נדיר של חוויות שמימיות - ממופעים קצרים ונוצצים ועד אירועים אסטרונומיים בקנה־מידה עולמי. כל שנותר הוא להרים מבט לשמיים - ולהתמסר לקסם. מה רבו מעשיך ה'.