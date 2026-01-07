רוסיה שיגרה לפחות ספינת מלחמה אחת במטרה לפגוש וללוות מכלית נפט שצבא ארצות הברית מנסה להחרים. הצעד הרוסי מחריף את העימות בין המדינות סביב המכלית "מרינרה", המוכרת בשמה הקודם "בלה 1".

על פי נתוני מעקב של כלי שיט, המכלית שטה כעת לכיוון צפון-מזרח באוקיינוס האטלנטי, באזור שבין איסלנד לבריטניה, כאשר מערכת השידור שלה פעילה. הערכות מצביעות על כך שהיא עשויה להמשיך לכיוון הים הבלטי או לנמל מורמנסק בצפון רוסיה.

המרדף האמריקני אחרי כלי השיט החל לפני מספר שבועות, לאחר שהמכלית ניסתה לחמוק ממצור חלקי שהוטל סביב ונצואלה. ב-21 בדצמבר עצר משמר החופים של ארצות הברית את הספינה בים הקריבי, זמן קצר לאחר שהגיעה מאיראן בדרכה להעמיס נפט בונצואלה. הרשויות בארצות הברית טענו כי בידיהן צו תפיסה נגד המכלית מאחר שלא הניפה דגל לאומי תקף, אך צוות הספינה סירב לאפשר לאמריקנים לעלות לסיפון והספינה נמלטה אל עומק האוקיינוס.

במהלך המרדף נקט הצוות פעולות שונות כדי למנוע את ההשתלטות האמריקנית, שכללו את צביעת דגל רוסיה על גוף הספינה ושינוי שמה ברישומים הרשמיים.

במקביל, רוסיה הגישה דרישה דיפלומטית רשמית מוושינגטון להפסיק את המרדף. למרות זאת, תיעוד שפורסם בכלי תקשורת רוסיים הראה כי כלי שיט של משמר החופים האמריקני ממשיך לעקוב מקרוב אחרי המכלית בתנאי ערפל.

המכלית מזוהה כחלק מ"צי הצללים", מערך כלי שיט המשמשים להובלת נפט עבור מדינות תחת סנקציות כמו רוסיה, איראן וונצואלה.

מנתוני מרשם כלי השיט הרוסי עולה כי ה"מרינרה" היא אחת מחמש מכליות נפט הפועלות באזור ונצואלה ששינו לאחרונה את רישומן לדגל רוסי ורשמו את נמלי הבית שלהן בערים סוצ'י או טגנרוג, כחלק מניסיון לעקוף את העיצומים האמריקניים.