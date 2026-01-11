שר הפנים לשעבר של צרפת ונשיא הרפובליקנים קרא היום (ראשון) לממשלת צרפת להתערב במחאות באיראן ולהפיל את המשטר.

ברונו רוטאיו, שר הפנים לשעבר אמר כי "במשך מספר שבועות, העם האיראני האמיץ מתקומם. נשים מסירות את הרעלה תוך סיכון חייהן. סטודנטים מתייצבים מול המאסר, העינויים, ולעיתים המוות. משפחות שלמות מסרבות מעתה לפחד. מולם, משטר מתערער, אך ממשיך להרוג. רגע זה של ההיסטוריה מחייב את צרפת".

​לדברי בכיר הימין בצרפת, "איראן אינה דיקטטורה רגילה. במשך יותר מארבעים שנה, משטר המולות בנה מערכת המבוססת על דיכוי פנימי וחתרנות חיצונית. בפנים, הוא רומס כל חופש: חופש המצפון, חופש הנשים, חופש הביטוי. בחוץ, הוא מייצא באופן שיטתי את האסלאמיזם, מממן ומחמש מיליציות, מערער מדינות ריבוניות, מזין את הכאוס מלבנון לסוריה, מעיראק לתימן".

​הוא הוסיף כי "משטר זה פגע, במישרין או בעקיפין, באינטרסים צרפתיים. הוא איים על אזרחינו, הטריד את הדיפלומטיה שלנו, השתמש באלימות ככלי פוליטי. הוא תרם להתמוטטות לבנון, באמצעות זרועו הצבאית, חזבאללה. הוא הפך אזור שלם לשדה של חורבות ושנאה".

​הרפובליקני אמר כי "אל לנו לטעות: משטר זה פלילי מטבעו. הוא מצהיר בגלוי על רצונו להשמיד את ישראל. האובססיה הג'נוסיידית הזו אינה הגזמה לשונית: היא מבנה את מדיניות החוץ שלו, את בריתותיו, את אסטרטגיות הכוח שלו. משטר כזה אינו יכול להיות שותף. הוא איום".

​לאור זאת קבע רטיו כי "צרפת אינה יכולה להסתתר מאחורי זהירות דיפלומטית, עמימות סמנטית או שתיקות נבוכות. עליה לדבר בקול ברור. קול תקיף. קול הנאמן להיסטוריה שלה. תמיכה בעמים הנאבקים למען חירותם אינה התערבות: זוהי חובה מוסרית".

​בכיר הימין תקף את טענות השמאל ואמר כי "לשמוע גורמים מסוימים מהשמאל הקיצוני, כאילו מדובר באיראן רק ב'מרד נגד יוקר המחיה' - קריאה זו אינה רק שגויה, היא מגונה. היא נובעת מצביעות עלובה. העם האיראני אינו דורש רק יותר כוח קנייה, הוא דורש את הכוח כפשוטו: הכוח לבחור, להחליט, לחיות בחופשיות, לא להיות מוכה עוד, כלוא או מוצא להורג בגלל קבוצת שיער, מילה או דעה".

​הוא הזהיר כי "לצמצם את ההתקוממות הזו למשבר חברתי פירושו להכחיש את הטבע הטוטליטרי של המשטר. זה להסיט את המבט מהדיכוי העקוב מדם. זה, בסופו של דבר, לעשות שירות למולות". לדבריו, "צרפת חייבת ללכת רחוק יותר. עליה לתמוך בבירור בכל פתרון פוליטי חלופי אמין למשטר המולות. עליה לקבל על עצמה מחויבות דיפלומטית, פוליטית ומוסרית לטובת הכוחות האיראניים הפועלים למען החירות והריבונות העממית".

​לסיכום אמר שר הפנים לשעבר כי "ההיסטוריה תשפוט את עמדתנו. או שנהיה במפגש עם האומץ, או שנהיה בחרנו בנוחות של הדיפלומטיה של 'אי עשיית גלים'. צרפת אינה יכולה להיות בצד של הפחד. עליה להיות בצד של הנשים האיראניות, הסטודנטים, העובדים, של כל אלו המסרבים לחיות על ברכיהם. משטר המולות חייב ליפול. הטוטליטריות האסלאמיסטית חייבת להימחק. עלינו להיות בגובה של הרגע הזה, לבחור בבהירות ולא בוויתור".