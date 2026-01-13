גורם איראני רשמי הודה היום (שלישי) בריאיון לרויטרס כי במהלך המחאות באיראן נהרגו לפחות 2,000 בני אדם - נתון שגבוה בהרבה מהנתונים המאומתים שסיפקו עד כה ארגוני זכויות אדם.

המספר גבוה בהרבה על פי "איראן אינטרנשיונל", ערוץ בפרסית הממוקם בלונדון ומתנגד למשטר. לפי בדיקה מקיפה שערך הערוץ, המבוססת על עדויות ודיווחי שטח, מצאה שלפחות 12 אלף בני אדם נהרגו בהפגנות.

על פי דיווח ב-BBC, כוחות הביטחון באיראן ירו בעיר פרדיס הסמוכה לטהראן גם באזרחים שלא השתתפו במחאות, במסגרת ירי נרחב וחסר הבחנה במפגינים שהיו במקום סמוך.

ביום חמישי האחרון נרשמה התעצמות דרמטית בהיקף המחאה שהחלה בסוף דצמבר, כשהמוני איראנים נענו לקריאתו של הנסיך הגולה רזא פהלווי, בנו של השאה שהודח במהפכה האיסלאמית ב-1979, לצאת לרחובות בשעה 20:00 בדיוק - אז גם הופל האינטרנט ברחבי המדינה.

לאחר מספר ימים רצופים ללא אינטרנט שהופל על ידי המשטר, על פי דיווח בוול סטריט ג'ורנל הרשויות באיראן פתחו היום ב"מבצע מיוחד" בניסיון לאתר ולהחרים את כל מסופי האינטרנט הלווייני "סטארלינק", כדי למנוע זליגה של מידע על דיכוי ההפגנות. מוקדם יותר דווח ברשת AP כי חודשה האפשרות לבצע שיחות טלפון בין-לאומיות ממכשירים סלולריים באיראן.