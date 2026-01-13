נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם לפני זמן קצר (שלישי) הודעת תמיכה במחאות האיראניות, שעשויה לרמוז על תקיפה אמריקנית קרובה.

הנשיא כתב למפגינים: "פטריוטים איראנים, המשיכו למחות - השתלטו על המוסדות שלכם!!! תזכרו את שמות הרוצחים והמתעללים. הם ישלמו מחיר כבד", הבטיח נשיא ארה"ב.

עוד חשף טראמפ כי החליט לבטל את המשא ומתן עם האיראנים.

"ביטלתי את כל הפגישות עם פקידים איראנים עד שההרג חסר הטעם של המפגינים ייפסק. העזרה בדרך", הבטיח הנשיא.

ההודעה של הנשיא מגיעה לאחר דיווחים סותרים אודות המתרחש בשעות אלו בבית הלבן, ואם ארה"ב אכן מתכוונת להתערב - ובאיזה אופן.

בעוד דווח כי טראמפ עצמו תומך בתקיפה באיראן, יש ממקורביו שדוחים את הרעיון ומעדיפים את הדיפלומטיה, ביניהם גם איש ה-MAGA, סגן הנשיא ג'יי די ואנס שסבור כקו מוביל כי ארה"ב צריכה להתעסק בענייניה בלבד.

כאמור, הודעה זו של הנשיא טראמפ נותנת את הרושם כי ארה"ב החליטה לזנוח את הדיפלומטיה, ואולי, כך יש לקוות, כי מעתה רק התותחים ידברו.