פתיחת משפט הערעור של מארין לה פן היום (שלישי) בפריז מסמנת את תחילתו של המאבק המשפטי החשוב ביותר בקריירה של מנהיגת "האיחוד הלאומי".

בית המשפט בפריז יכריע אם מנהיגת הימין תורחק מהחיים הפוליטיים או שתזכה ב"כרטיס כניסה" לבחירות 2027.

הדיונים, שיימשכו עד ה-12 בפברואר, הם אלו שיקבעו האם שמה של לה פן יופיע על פתקי ההצבעה בבחירות לנשיאות צרפת ב-2027, או שמא גזר הדין מהערכאה הראשונה – שפסל אותה מכהונה ציבורית לחמש שנים – יהפוך לסופי.

​עבור לה פן, מונחים על הכף שלושה תרחישים מרכזיים. האפשרות האופטימית מבחינתה היא זיכוי מוחלט או ביטול סעיף הפסילה, מה שיסלול את דרכה המיידית למרוץ. תרחיש נוסף הוא קיצור תקופת הפסילה כך שתסתיים לפני מועד הבחירות. עם זאת, התרחיש המורכב ביותר הוא הטלת פסילה ללא "ביצוע מיידי"; במקרה כזה, תוכל לה פן להגיש ערעור נוסף לערכאה גבוהה יותר, מהלך שיעכב את העונש ויאפשר לה להתמודד לנשיאות תחת צלו של הליך משפטי תלוי ועומד.

הסנאטורית הדמוקרטית הייתה בהלם לאחר הנאום: הנשיא טראמפ היה על הקו משה בשן | 19:57

​בצד התביעה, עו"ד פטריק מזונב המייצג את הפרלמנט האירופי, הדגיש כי "הקורבן הוא אכן הפרלמנט האירופי", וטען כי מיליוני אירו נגזלו מאזרחי צרפת ואירופה. מנגד, יו"ר המפלגה ז'ורדן ברדלה תקף את ההליך וטען כי מניעת מועמדותה של לה פן, הנחשבת כיום לפייבוריטית בסקרים, תהיה "פגיעה קשה בדמוקרטיה".

​לה פן עצמה, שהגיעה לדיון מלווה בצוות הגנה מורחב הכולל את עורכי הדין רודולף בוסלו וסנדרה שיראק-קולאריק, אמרה כי היא מגיעה "ברוח של תקווה" ושואפת להישמע בבית המשפט. במהלך הדיון, שבו מואשמים 11 בני אדם לאחר שז'אן פבאר משכה את ערעורה, החלה הנשיאה מישל אג'י בסיכום הממצאים הקשים מהמשפט המקורי, שבו נקבע כי התקיים "מנגנון שיטתי" להסטת כספים מהאיחוד האירופי לטובת המפלגה.

​ההליך המשפטי בפריז ימשיך לרכז את תשומת הלב הפוליטית בשבועות הקרובים, כאשר כל החלטה של השופטים עשויה לשנות מן הקצה אל הקצה את מפת המועמדים לנשיאות צרפת.

במידה ולה-פן תיפסל מהתמודדות בבחירות לנשיאות, אזי ייכנס במקומה ז'ורדן ברדלה, כוכב עולה בפוליטיקה המקומית שחולק עימה את אותם ערכים. ברדלה ביקר בישראל בשנה שעברה והביע תמיכה במלחמה בחמאס ובאיסלאם הקיצוני.