מסיח עלי ג'זאד היא עיתונאית ופעילת זכויות אדם שעזבה את איראן בשנת 2009, לפני למעלה מעשור. היום היא בת 49 ונחשבת לאחת מהמבקרות החריפות של המשטר.

בריאיון שהעניקה לערוץ I24NEWS הישראלי, ופורסם הערב (שלישי), מביתה שבארצות הברית, היא טענה כי המתחולל כעת במדינתה זו "נפילת חומת ברלין גרסת טהרן".

היא אמרה: "תשאלו כל איראני, הם עושים את מה שאני עושה. כשאני מקבלת תמונות של גופות בשקי גופות אני עושה זום כדי לוודא שאחי לא נמצא שם".

לדבריה, "אני מאמינה שמה שקורה שם זו כבר לא מחאה, זו מהפכה! הם, המפגינים, מגינים על ערכי העולם החופשי".

עוד ציינה כי "למרות שהמשטר ממשיך לטבוח באנשים, מבצעים הרג המוני וטבח, אבל אתם רואים שבכל לילה ובכל יום מספר גדול של מיליוני אנשים יוצאי לרחובות כי נמאס להם מהרפובליקה האלסאמית".

בשנת 2021 ניסו גורמים שנשכרו בידי משמרות המהפכה לחטוף אותה מביתה בברוקלין שבארצות הברית. כוח איראני תכנן לחטוף אותה ולהבריח אותה אל מחוץ לארצות הברית לונצואלה ואז לאיראן. היא הצליחה להינצל.

מוקדם יותר היום הובאו תיאורים מחרידים על הנעשה באיראן בכתבה ב-BBC. אחד מהתושבים באיראן, בשנות הארבעים לחייו, סיפר: "ראיתי זאת במו עיניי - הם ירו ישירות לעבר שורות המפגינים, ואנשים נפלו במקום שבו עמדו".

בטהראן, תיארה צעירה מקומית את יום שישי האחרון כ"יום הדין". לדבריה, לאחר שהמפגינים מילאו גם שכונות מרוחקות בבירה, פתחו כוחות הביטחון במסע הרג חסר תקדים. "ביום שישי, כוחות הביטחון רק הרגו והרגו והרגו. לראות זאת במו עיניי גרם לי להרגיש כל כך רע עד שאיבדתי לחלוטין את המורל. יום שישי היה יום דמים", אמרה. היא הוסיפה כי המצב ברחובות דמה לשדה קרב לא שוויוני: "במלחמה, לשני הצדדים יש נשק. כאן, אנשים רק קוראים קריאות ונהרגים. זו מלחמה חד-צדדית".

ב'איראן אינטרנשיונל' דווח הבוקר כי מספר ההרוגים עומד על 12,000, בעוד רויטרס דיווחה מפי בכיר במשטר על 2,000 הרוגים.