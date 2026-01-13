החורף מכה ברוסיה משעשע: מטוס הנוסעים נתקע בערמות השלג - עובדי הנמל הגיעו לחלצו עם... | צפו תיעוד ויראלי ברשת מציג סצנה משעשעת, בה נראים עובדי נמל התעופה דומודדובו שבמוסקבה, מנסים לחלץ מטוס שנלכד בין ערמות השלג באמצעות את חפירה | סופת השלגים שפקדה את האזור, שיתקה את נמל התעופה השלישי בגודלו ברוסיה ומאות טיסות בוטלו | המטוס שנלכד בשלג, תועד כשהוא מנסה להמריא, אך גם מנועי הענק לא הועילו והוא נזקק לחילוץ | תיעוד (תעופה)

אא איציק אברהם כיכר השבת | 15:18