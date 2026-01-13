הכוחות המזוינים של רוסיה חשפו על פי הדיווחים יוזמה חדשה לשילוב פלטפורמות תנועה מסורתיות, במסגרתה יחידות פרשים יצויידו במסופי לוויין של חברת Starlink ומערכות מצלמות.

ההתקנה של מסופי Starlink על הסוסים נועדה לספק חיבור אינטרנט לווייני מהיר ואמין, המאפשר תקשורת רציפה והעברת מידע בזמן אמת גם באזורים בהם כלי רכב ממונעים מתקשים לפעול. המצלמות המותקנות לצד האנטנות משמשות למעקב ולקבלת מודעות מצבית על האזור סביב החיילים, מה שמאפשר תגובה מיידית לאיומים או הזדמנויות טקטיות.

עם זאת, הפיקוד הרוסי לא פרסם תגובה רשמית לגבי התוכנית, אך מסמכים פנימיים מתארים את היוזמה כ"פיתוח יכולת אסימטרית", שמטרתה להגדיל את היכולות המבצעיות של יחידות הפרשים בתנאי שטח מורכבים.

היוזמה מתבצעת במסגרת חטיבת הפרשים תחת פיקודו של מפקד הידוע בכינוי "חאן", שמאמן צוותי תקיפה רכובים מאז ספטמבר. לפי הערכות אנליסטים צבאיים, מדובר בשינוי טקטי משמעותי, שנועד להתמודד עם אובדן ציוד ולחצים לוגיסטיים בחזיתות מסוימות, ומספק לאנשי החטיבה גישה למידע בזמן אמת באמצעות טכנולוגיות לוויין מתקדמות.

קטעי וידאו שפורסמו מראים חיילים רוסים רכובים על סוסים מצוידים במבנים ממתכת המוחזקים על גבם, שנושאים אנטנות לוויין ומצלמות.

הפריסה הראשונית של יחידות אלה כללה ניסיונות להתקדם לעמדות אוקראיניות על סוסים, תמרון שנקלט באמצעות רחפנים, וסוכל מהצד האוקראיני. בכך נרשם המקרה הראשון שבו התקפת פרשים מודרנית זוהתה ונוטרלה על ידי כלי טיס בלתי מאויש.

הפריסה של יחידות הפרשים הרכובות על סוסים צפויה להימשך במהלך החורף, בהתאם לתנאי מזג האוויר. אנליסטים צבאיים מציינים כי סוסים מסוגלים לשרוד בתנאים קשים של קור ושלג, יכולת שלא תמיד קיימת ברכבים, ולכן הם מספקים פתרון אפשרי להתמודדות עם מכשולים טבעיים והגבלות לוגיסטיות בשדה הקרב.

היוזמה ממחישה את השילוב בין טכנולוגיה מודרנית לבין שיטות לחימה מסורתיות, במטרה לשפר את הגמישות והיכולות המבצעיות של הכוחות ברמה האסטרטגית והטקטית כאחד.