הסנאטורית הדמוקרטית הייתה בהלם לאחר הנאום: הנשיא טראמפ היה על הקו

הסנאטורית הדמוקרטית אליזבת וורן ממסצ’וסטס הופתעה לקבל שיחה מטראמפ, לאחר נאום חריף שבו תקפה את מדיניותו בנושאי יוקר המחיה והממשל | הבית הלבן מסר בתגובה כי טראמפ ווורן קיימו "שיחה עניינית ופרודוקטיבית" (בעולם)

מימין הנשיא טראמפ, משמאל אליזבת וורן (צילום: שאטרסטוק)

הסנאטורית הדמוקרטית אליזבת וורן ממסצ’וסטס אמרה כי נשיא התקשר אליה ביום שני, לאחר נאום חריף שבו תקפה את מדיניותו בנושאי יוקר המחיה והממשל.

לדברי וורן, באותו בוקר נשאה נאום שבו טענה כי טראמפ מעלה את יוקר המחיה עבור משפחות אמריקאיות, זורע פחד וכאוס בקהילות, ומנצל את כוחו כדי לרדוף משפטית כל מי שמבקר אותו.

בנאום טענה וורן כי למרות הבטחותיו של טראמפ להוריד מחירים כבר ביום הראשון לכהונתו, בפועל הוא לא עשה דבר מלבד להעלות את יוקר המחיה עבור משפחות. לדבריה, זמן קצר לאחר הנאום התקשר אליה הנשיא.

בשיחה אמרה לו וורן כי הקונגרס יכול להעביר חקיקה שתציב תקרה לריביות בכרטיסי אשראי, אם הוא אכן יילחם למען מהלך כזה. בנוסף קראה לו לפעול מול הרפובליקנים בבית הנבחרים כדי להעביר חוק דו-מפלגתי, שלדבריה נועד להגדיל את היצע הדיור ולהוריד מחירים.

הבית הלבן מסר בתגובה כי טראמפ ווורן קיימו "שיחה עניינית ופרודוקטיבית", שעסקה בריביות על כרטיסי אשראי ובנושא נגישות הדיור עבור הציבור האמריקאי.

