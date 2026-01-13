ברקע רצח המפגינים במחאות, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביע עמדות נחרצות כלפי איראן, תוך שהוא מציין אפשרויות צבאיות כדי להפעיל לחץ על המשטר.

הקצינים במערכת הביטחון האמריקנית מחזיקים ברשימת מטרות פוטנציאליות באיראן. בין האופציות הצבאיות שעלו בפני הנשיא ניתן למנות שלושה תחומים מרכזיים: ייצור טילים, מתקני שיגור לחלל ומפעלי רחפנים.

איראן ממשיכה לפתח טילים בליסטיים ולייבא חומרי דלק מוצק מחומרים כימיים מסין. לפי הערכות, קיימים עשרות אתרים מעל ומתחת לאדמה הקשורים לפיתוח, ייצור ואחסון טילים. ראש הממשלה בנימין נתניהו שיתף את המידע בנוגע לפיתוח הטילים עם הנשיא, במהלך פגישתם האחרונה בפלורידה.

במקביל, איראן מחזיקה כיום ביותר מ-30 לוויינים במסלול סביב כדור הארץ, כאשר רוסיה שיגרה בשבילה שלושה נוספים בחודש דצמבר האחרון. מתקני שיגור החלל של איראן מהווים גם פוטנציאל לניצול צבאי כטילים בליסטיים, כפי שהודגם בספטמבר האחרון כשהושק טיל בליסטי "בלתי מדווח" ממתקן שיגור לחלל אימאם חומייני שבמחוז סמנאן.

מפעלי הרחפנים של איראן, כולל אלו של חברת Shahed Aviation Industries הנשלטת חלקית על ידי משמרות המהפכה, משמשים גם לפעילות צבאית, כולל הפעלת רחפנים בעימות באוקראינה. המפעלים מהווים מטרות צבאיות לגיטימיות בשל הקשר לפעילות צבאית ומימון טרור.

על פי הדיווחים, כוחות ארצות הברית במזרח התיכון מוכנים להפעיל מטוסים, מפציצים, ספינות מלחמה וצוללות עם טילי טומהוק כדי לממש את האופציות הללו. במקביל, מערכת ההגנה המתקדמת Aegis Ashore הממוקמת בפולין וברומניה פועלת למעקב אחרי שיגורי טילים איראניים.

המטרה הכללית היא להבטיח שהיכולות הצבאיות של איראן יוגבלו במידה מרבית, לפחות עד להגעה לפתרון מדיני או להפסקת שלטונו של המנהיג העליון עלי חמינאי.