רחובות איראן בוערים, אזרחים נרצחים ברחובות בדם קר - והמשטר האיראני רועד על עצם קיומו, בפרט לאחר שנשיא ארה"ב בעצמו איים להתערב במחאות.

ובכל זאת, השאלה הגדולה הנשאלת היא האם המשטר אכן בדרכו ליפול, בעקבות המחאות הגדולות ביותר שידעה המדינה מזה עשורים.

אמש, התבטא באופן מפתיע בנושא קנצלר גרמניה פרידריך מרץ, באומרו ש"המשטר האיראני נמצא בימים או בשבועות האחרונים לקיומו".

השאלה הגורלית הזו שתכריע את עתידם של עשרות מיליוני בני אדם ואת עתיד האזור כולו, תלויה כמובן בהתפתחויות בימים הקרובים, ובהחלטתה של ארה"ב אם להיכנס לאירוע, אם לאו.

אך גם אם ארה"ב תחליט להתערב, אין הדבר אומר בהכרח שכוונתו של טראמפ היא להביא להפלת משטר האייתולות וחידוש המלוכה האיראנית.

בימים האחרונים, דווח מפי מספר מקורות בבית הלבן כי ארה"ב שוקלת בין היתר מתקפות סייבר על מוסדות המשטר האיראני, במקום לפתוח במלחמה בקנה מידה מלא עם השלטון בטהרן. דיווח נוסף העלה שארה"ב תיזום מתקפה "ממוקדת" על מוסדות המשטר, משמרות המהפכה, ארגון הבסיג' וכדומה.

אם הדיווחים הללו יתבררו בעתיד כנכונים, בהתאם להערכה הישראלית כי ארה"ב אכן תתערב בדרך זו או אחרת, מדובר יהיה בהתערבות סמלית בלבד שאולי תפחיד את המשטר, אך לא כזו שתביא לקריסתו.

ייתכן גם, אומרים פרשנים בארה"ב, שהנשיא טראמפ יעשה שימוש באירועים באיראן כדי להשיג מטרות אחרות אותן הוא מבקש מזה זמן רב, כמו למשל פיקוח על הגרעין האיראני, כאשר מתקפה כזו או אחרת בשטחה של איראן תהווה רק אמצעי לחץ ולא איום אמיתי על עצם קיום המדינה.

מומחים ששוחחו עם 'רויטרס' הסבירו כי אין די במחאות בצורתן הנוכחית כדי להפיל משטר כמו זה שייסד האייתולה חומייני.

כוחו של המשטר, אומרים הפרשנים, נעוץ בכח הפנימי שהוא מחזיק בעם, כוחות הבסיג' למשל המורכבים מאזרחים ומונים מיליונים מלב ליבה של החברה האיראנית.

כדי שהמשטר ייפול, הדבר החשוב ביותר הוא שתתרחש עריקה משורותיה של משמרות המהפכה, מצמרת המשטר, באופן שאחרים יחלו לחשוש לגורלם.

מאידך, ישנם גם התומכים במתקפה בקנה מידה מלא של ארה"ב על המשטר האיראני, בכוונה מפורשת לסיים את משטר הטרור לאחר 47 שנים.

אחד מהם הוא לינדזי גראהם, סנטור בכיר המקורב לנשיא טראמפ המאמין כי הגיעה העת לשים סוף לחזון האייתולות ולשחרר את העם האיראני ממלתעותיו.

ובהקשר ישראלי, ייתכן גם שארה"ב תנצל את ההזדמנות כדי לתקוף מטרות קריטיות הנמצאות על הכוונת ממילא, כמו מטרות גרעין שטרם הותקפו או שוקמו, ומפעלי טילים בליסטיים שישראל מזהירה מפניהם בחודשים האחרונים.

פרשנים בישראל מעריכים כי ישראל אינה מעוניינת להיכנס לאירוע אם תהיה לה ברירה אחרת. אמש, אמר דובר צה"ל כי האירועים באיראן הם "עניינים פנימיים", ברמז לכך שישראל אינה מעוניינת להתערב צבאית בנעשה שם, מסר שיועד ככל הנראה לאוזניים איראניות.

גם בארה"ב דווח מפי גורמים בבית הלבן שהתקיפה, אם תתרחש תהיה אמריקאית בלבד, כאשר ישראל תוכל להצטרף אליה רק אם תותקף או תהיה מאוימת באופן מוחשי.

איראן מצידה, תשקול היטב את צעדיה לאחר שתותקף בידי ארה"ב: אם תהיה זו תקיפה ממוקדת כפי המסתמן, ייתכן כי תימנע מלתקוף את ישראל ולפתוח חזית רחבה ביותר בזמן של חולשה היסטורית.

מאידך, במידה וישראל תצטרף למתקפה ותנצל את ההזדמנות ההיסטורית לפגוע באויבת הגדולה ביותר דווקא כעת, אזי תיפתח מלחמה בקנה מידה מלא, מלחמה שככל הנראה תארך הרבה יותר משנים-עשר ימים, מלחמה שאכן יכולה להביא לסיום השלטון האכזרי באיראן.