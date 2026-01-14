הנשיא מכריז על הקמת מערכת כיפת הזהב ( צילום: הבית הלבן )

לאחר שבשבועות האחרונים העלה שוב ושוב את הנושא, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף היום (רביעי) את הסיבה האמיתית מאחורי שאיפתו לצרף את גרינלנד לארה"ב.

"לארצות הברית יש צורך בגרינלנד לצורכי ביטחון לאומי. זה חיוני עבור הכיפה הזהובה שאנו בונים", כתב הנשיא בפוסט שפרסם ברשת החברתית שבבעלותו. לדבריו, "אם לא נעשה זאת, רוסיה או סין יעשו זאת, וזה לא יקרה". טראמפ אף טען כי נאט"ו הופכת ליותר יעילה כשגרינלנד תהיה בידיים של ארצות הברית. "כל דבר פחות מכך הוא בלתי מקובל", סיכם הנשיא האמריקאי. כיפת הזהב 'כיפת הזהב' (באנגלית: Golden Dome) היא מערכת הגנה אווירית אקטיבית עתידית שמתוכננת להיות מפותחת ומיוצרת בארצות הברית, ומטרתה להתמודד עם איום של טילים בליסטיים, נשק היפרסוני וטילי שיוט.

הפרויקט הוכרז רשמית על ידי טראמפ ב‑20 במאי 2025. המערכת הושוותה למערכת כיפת ברזל הישראלית וליוזמת ההגנה האסטרטגית של רונלד רייגן מ‑1983, ומוערכת בעלות של 175 מיליארד דולר. לפי ההצהרות של טראמפ, השימוש במערכת צפוי להתחיל עד סוף כהונתו בשנת 2029.

טראמפ וגרינלנד

עוד הרבה לפני שהכריז הנשיא על השקת כיפת הזהב, כבר בקדנציה הראשונה שלו, דיבר טראמפ על הצורך של ארצות הברית להשתלט על גרינלנד. ב‑2019 הוא הציע לרכוש 81% מהאי, תיאר זאת כ"עסקת נדל"ן גדולה" וציין: "תסתכלו על הגודל שלו. הוא עצום. הוא צריך להיות חלק מארצות הברית". רעיון זה גרר תגובות עזות מדנמרק, שדחתה את האפשרות למכור את האי.

לאחר חטיפתו של נשיא ונצואלה ניקולס מדורו, טראמפ חזר להתעסק בנושא, אך הפעם מההיבט הבטחוני. הוא הזהיר כי "גרינלנד מכוסה בספינות רוסיות וסיניות בכל מקום". לדבריו, "אנחנו צריכים את גרינלנד מנקודת מבט של ביטחון לאומי, ודנמרק לא תוכל להבטיח לנו את זה".

הנשיא ציין אז כי הבית הלבן "דן במגוון אפשרויות" לרכישת האי, כולל אופציה צבאית, אם כי מזכיר המדינה מרקו רוביו הבהיר לחברי הקונגרס שהאפשרות הצבאית "אינה רצינית".

מיקום אסטרטגי

סיבות נוספות לחשיבות גרינלנד בעיניו כוללות את המיקום האסטרטגי של האי, המשאבים הטבעיים שלו ונתיבי הספנות הארקטיים. גרינלנד שוכנת בין ארצות הברית לאירופה, מחברת את האוקיינוס הארקטי לאוקיינוס האטלנטי ומאפשרת שליטה בניטור תנועת צוללות וספינות, במיוחד רוסיות וסיניות. המשאבים הטבעיים כוללים מינרלים נדירים חיוניים לתעשיית האלקטרוניקה והאנרגיה, ביניהם אורניום, תוריום, ניאודימיום, ניוביום ועוד, שמקנים לאי חשיבות כלכלית וביטחונית רבה.

טראמפ עצמו מעיד שהמניע העיקרי הוא ביטחוני ולא כלכלי, אך גורמים בסביבתו מציינים שהדגש האמיתי הוא על "מינרלים קריטיים" ואוצרות טבע. על רקע זה, מנהיגי אירופה וממשלת דנמרק הביעו דאגה כבדת משקל, במיוחד לאור סעיף 5 של נאט"ו, שיכול להביא לעימות משמעותי אם ארצות הברית תנסה להשתלט על האי בכוח.