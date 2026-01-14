בזמן שבישראל שומרים על שתיקה, מקור ישראלי טען לרשת אלחדת׳ הסעודית כי ייתכן שתהיה תקיפה אמריקנית באיראן שתימשך עד סוף השבוע, וכי ישראל עשויה להתערב.

לדבריו, וושינגטון עשויה להוציא לפועל גם מתקפות סייבר נגד איראן. "לא ברור עדיין האם התקיפה האמריקנית תהיה מוגבלת או רחבה. אם איראן תתקוף את ישראל - לא נהסס להביא לסיומו של המשטר האיראני״, הוסיף הבכיר.

בינתיים, 8 מטוסי תדלוק אווירי תועדו נעים אל עבר הוואי, תחנה שהייתה קריטית בזמן ביצוע מבצע ״פטיש חצות״ של צבא ארה״ב נגד אתרי הגרעין באיראן. במקביל על פי הדיווחים, שלוש משחתות אמריקאיות נפרסו במזרח התיכון, וניכרת תנועת נכסים צבאיים אחרים המצביעים על תקיפה מתקרבת.

משרדי חוץ של מספר מדינות, ביניהם פולין, איטליה וגרמניה, קראו לאזרחיהם שנמצאים באיראן לעזוב באופן מיידי.

גורמים אירופיים רשמיים מסרו הערב לסוכנות רויטרס כי לפי הערכתם, ארצות הברית עשויה לבצע בתקופה הקרובה תקיפה צבאית באיראן, ואחד מהם ציין כי הדבר עלול להתרחש כבר ב‑24 השעות הקרובות. גם גורם רשמי ישראלי ציין כי נראה שנשיא ארה"ב טראמפ קיבל החלטה להתערב, אך היקף הפעולה ועיתויה אינם ברורים.

לעומת זאת, דיווח ב"ניו יורק טיימס" מעריך שהפעולה תתבצע לכל המאוחר בעוד כמה ימים, וייתכן שתכלול מתקפת סייבר או תקיפה נגד מערך ביטחון הפנים האיראני, שעלול להגיב בצורה נמרצת.

עוד קודם לכן, סוכנות רויטרס דיווחה על פינוי חלקי של אנשי צוות מבסיס אל‑עודייד בקטאר, הבסיס האמריקני הגדול ביותר במזרח התיכון, ובסיסים אמריקניים נוספים, כולל עין אל‑אסד בעיראק, כחלק מאמצעי זהירות לנוכח המתיחות. גם בריטניה פינתה אנשי צוות מבסיסים באזור. בכיר לבנוני ציין כי חיזבאללה לא צפוי לפעול נגד ארה"ב או ישראל כל עוד התקיפה באיראן לא מהווה איום קיומי.

המתיחות נרשמת על רקע גל מחאות חסר תקדים באיראן, שפרץ ב‑28 בדצמבר בעקבות המחסור במזון ואינפלציה, וצבר תאוצה בעקבות קריאות של הנסיך הגולה רזא פהלווי. על פי ארגון זכויות האדם Iran Human Rights, מניין ההרוגים במחאות הגיע לפחות ל‑3,428, ואילו מספר העצורים עומד על יותר מ‑18 אלף.