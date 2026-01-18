שיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, פועל למיסוד גוף בינלאומי חדש בשם "מועצת השלום", אשר ינוהל תחת הנהגתו כיושב ראש "לכל ימי חייו", כך לפי מסמך שהגיע לידי 'רויטרס'.

המשמעות היא כי הנשיא בן ה-80 ימשיך לעמוד בראש הארגון אותו הוא מייסד גם לאחר שיסיים את תפקידו כנשיא ארה"ב.

על פי טיוטת האמנה של הגוף החדש, מדינות שיחפצו במעמד של חברות קבועה במועצה יידרשו לשלם סכום בלתי נתפס של מיליארד דולר. מדינות שלא ישלמו את הסכום האמור, יוגבלו לכהונה זמנית של שלוש שנים בלבד במועצה.

מהבית הלבן נמסר כי דרישת התשלום נועדה להבטיח שהמדינות השותפות יפגינו "מחויבות עמוקה לשלום, ביטחון ושגשוג". טראמפ עצמו התייחס ליוזמה ואמר כי "המועצה הזו תהיה יחידה במינה, מעולם לא היה דבר כזה!". לפי התוכנית, המועצה תחל את פעילותה בטיפול במלחמה בעזה, ובהמשך תרחיב את סמכויותיה לבוררות ופתרון סכסוכים נוספים ברחבי העולם.

הזמנות רשמיות להצטרפות למועצה נשלחו לכ-60 מדינות - כולל לראש הממשלה נתניהו. עד כה, הונגריה היא המדינה היחידה שהודיעה על הסכמה מלאה ורשמית, כאשר ראש הממשלה ויקטור אורבן כתב כי קיבל את "ההזמנה המכובדת". מנהיגים נוספים, בהם ראשי הממשלה של קנדה ואיטליה, הביעו נכונות עקרונית לשיתוף פעולה, אך טרם התחייבו לפרטי התוכנית המלאים.

במסמכי היסוד של המועצה נכתב כי "שלום בר-קיימא דורש שיקול דעת פרגמטי, פתרונות של שכל ישר ואומץ לסטות מגישות ומוסדות שנכשלו לעיתים קרובות מדי". דברים אלו מכוונים באופן ישיר נגד ארגון האומות המאוחדות, עמו מנהל טראמפ מערכת יחסים מתוחה מזה שנים. בבית הלבן כבר נקבו בשמותיהם של כמה מחברי המועצה העתידיים, בהם מזכיר המדינה מרקו רוביו, השליח המיוחד סטיב ויטקוף, וכן ג'ארד קושנר וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר.

לפי הדיווח ב'רויטרס', במסדרונות האו"ם התקבלה היוזמה בחשש כבד. דיפלומטים מערביים הגדירו את המהלך כהקמת "או"ם של טראמפ" המתעלם מעקרונות המשפט הבינלאומי.

נשיאת העצרת הכללית של האו"ם, אנאלנה בארבוק, הזהירה כי פגיעה במעמדו של האו"ם כגוף המאחד את כלל האומות עלולה להוביל לנסיגה ל"זמנים אפלים מאוד". דובר מטעמו של המזכ"ל אנטוניו גוטרש מסר בתגובה כי הארגון ימשיך בעבודתו וכי המדינות החברות חופשיות להתאגד בקבוצות שונות לפי ראות עיניהן.

המועצה החדשה צפויה לפקח בשלב הראשון על הממשל הטכנוקרטי הפלסטיני שיוקם בעזה בתקופת המעבר שלאחר המלחמה. בעוד שישראל וחמאס נתנו הסכמתן העקרונית למעורבות המועצה בעזה, בלשכת ראש הממשלה נתניהו הסתייגו מהרכב "המועצה המבצעת לעזה" שפורסם, וטענו כי הנושא לא תואם עמם.