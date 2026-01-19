במהלך ישיבת פרלמנט סוערת, השוו נציגי המשטר בטהרן את המאבק בארצות הברית לסיפור המקראי, תוך שהם מאיימים להטביע את הנשיא האמריקני ב"ים של זעם".

באורח מעניין, ההצהרות בפרלמנט התקיימו בדיוק בזמן שהעם היהודי קורא בתורה את סיפור יציאת מצרים.

​נציגי הפרלמנט האיראני הציגו היום (שני) את המתיחות מול ארצות הברית במונחים מקראיים, כאשר השוו את הנשיא דונלד טראמפ לדמותו של פרעה ואת המנהיג העליון עלי חמינאי למשה.

הרטוריקה המקורית נשמעה במהלך ישיבת פרלמנט בטהרן, על רקע החרפת העימותים המילוליים והפוליטיים בין המדינות.

​לפי הצהרת המחוקקים שהוקראה באולם, חמינאי צפוי "להטביע את טראמפ בים הזעם של המאמינים והמדוכאים בעולם". השימוש בדימוי הטביעה בים נועד לשמש לקח למה שהוגדר על ידם כ"עולם היהירות", כשהם מצהירים כי המנהיג העליון יגרום לנשיא האמריקני ולבעלי בריתו "לטעום את טעם ההשפלה".

​יו"ר הפרלמנט, מוחמד באגר קאליבאף, חיזק את הקו האידיאולוגי של ההצהרה כשכינה את טראמפ אישיות "חסרת כבוד". קאליבאף ציין כי חמינאי אינו חושש מהנשיא האמריקני, שכן הוא "בילה את חייו בעימות עם כוחות יהירים ומושחתים כמו טראמפ". בדבריו ביקש היו"ר להציג את ההנהגה האיראנית כמי שניצבת איתנה מול כוחות חיצוניים, בדומה למאבק המקראי ברודנות.

​בהמשך לישיבה הסגורה שקיימו המחוקקים, העלה קאליבאף האשמות לפיהן ארצות הברית וישראל עומדות מאחורי המחאות הפנימיות באיראן.

הוא הגדיר את הצעדים האמריקניים האחרונים כ"פשעים ברורים", תוך שהוא משווה אותם למבצע פיצוץ הביפרים בלבנון ובסוריה שאירע בספטמבר האחרון.

גורמים רשמיים בטהרן ממשיכים לטעון כי המערב מתסיס את השטח בתוך איראן. המתיחות הנוכחית מתרחשת בצל לחץ בינלאומי גובר על טהרן בעקבות דיכוי המהומות במדינה.