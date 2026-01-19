שר החוץ האיראני הודח מהפורום הנחשב: "ייצוג לא מתאים"

הפורום הכלכלי העולמי הודיע היום (שני) כי ביטל את הזמנתו של שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י להשתתף בפסגת דאבוס בשווייץ. ההודעה הגיעה לאחר סערה שהתחוללה והביאה לדרישה למנוע מנציגי המשטר האיראני להשתתף בפורום, לאור רצח האזרחים באיראן.

הפורום הכלכלי העולמי הוא ארגון ללא מטרות רווח, אשר הקים המהנדס והכלכלן הגרמני קלאוס שוואב ב-1971. הארגון מפורסם בזכות הכנסים השנתיים שהוא מקיים בדאבוס שבשווייץ. לכנסים אלה מגיעים בכירי הפוליטיקאים, הכלכלנים, אנשי העסקים והעיתונאים, כדי לדון בנושאים הבוערים בענייני רפואה, סביבה וכלכלה.

לדברי הפורום, "למרות שהוזמן בסתיו האחרון, האובדן הטראגי של חיי אזרחים באיראן בשבועות האחרונים הופך את הייצוג של הממשלה האיראנית בדאבוס השנה ללא מתאים". ההחלטה התקבלה בין השאר לאחר מכתב שנשלח לנשיא הפורום, בורג'ה ברנדה, על ידי ארגון "מאוחדים נגד איראן גרעינית" (UANI), שקרא לבטל את ההזמנה ולמנוע מנציגי המשטר האיראני להופיע בפסגה על רקע הדיכוי האלים נגד האזרחים.

מארק וולאס, מנכ"ל UANI, בירך על ההחלטה ואמר כי יש להפסיק להעניק במה לנציגי המשטר האיראני באירועים בינלאומיים, לאור הפשעים שביצעו נגד העם האיראני והיסטוריית התמיכה שלהם בטרור.

איראן חוותה בשבועות האחרונים גל מחאות המוני נגד המשטר, שהביא לתגובה אלימה מצד כוחות הביטחון ולחץ הולך וגובר על המנהיג העליון עלי חמינאי.

הנתונים המצטברים של ארגוני זכויות האדם מצביעים על 624 הפגנות, מעצר של לפחות 24,669 איש ומותם המאומת של 3,919 בני אדם. מתוך אלו, 3,685 היו אזרחים, כולל 25 ילדים מתחת לגיל 18. כ-9,000 מקרי מוות נוספים נמצאים עדיין בבדיקה.