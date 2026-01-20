דובר משרד החוץ הקטארי הגיב להתנגדות הישראלית למעורבות קטאר במועצת השלום של טראמפ בעזה, והבהיר כי "התנגדותם לא מעניינת אותנו".

"אנחנו מעורבים עם ארה"ב בהתייעצויות לגבי הקמת מועצת שלום במסגרת הקונצנזוס הבין-לאומי והסכם הפסקת האש בעזה", הודיע הדובר. "אנחנו מעורבים בהליך התיווך ובקשר עם הממשל האמריקני. ההתנגדויות הישראליות - לא מעניינות אותנו".

"אנחנו לא מקבלים את הצהרות של הצד הישראלי שמסרבות לתפקידה של קטאר", הוא הוסיף. לדבריו, "העמדה הישראלית לא תרתיע את קטאר מלבצע את תפקידה. היא מחויבת להצלחת הסכם הפסקת האש בעזה. על הקהילה הבין-לאומית ללחוץ על ישראל - לאפשר לוועדת הטכנוקרטים להיכנס לעזה".

כזכור, בימים האחרונים פורסם כי ה"וועד המנהל לרצועת עזה" שאמור לתמוך בפעולות ממשלת הטכנוקרטים חברים בין היתר עלי א-דוודי הקטארי, שנכח בבית הלבן בשיחת ההתנצלות של נתניהו עם קטאר, שר החוץ הטורקי הקאן פידאן, ראש המודיעין המצרי חסן רשאד ואחרים.

לאחר הפרסום, יצאה הודעה חריגה מאוד של ראש הממשלה בנימין נתניהו נגד נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ.

"ההכרזה על הרכב הוועד המנהל של עזה, שכפוף לוועידת השלום, לא תואמה עם ישראל ומנוגדת למדיניותה", נמסר מלשכת ראש הממשלה, שם אמרו כי "ראש הממשלה הנחה את שר החוץ גדעון סער לפנות בעניין זה למזכיר המדינה של ארצות הברית מרקו רוביו".