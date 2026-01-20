מקרון בדאבוס ( צילום: הפורום הכלכלי בדאבוס, ארמון האליזה )

לאחרונה, החל נשיא צרפת עמנואל מקרון להרכיב משקפי שמש, כדי לכסות על שטף דם שהתפשט באחת מעיניו.

בתחילה, בחר נשיא צרפת להמשיך לשדר עסקים כרגיל למרות שטף הדם הלא-אסטתי, כאשר הוא מסביר לשומעיו כי מדובר ב"דבר לא מסוכן". לאחר ששמועות ותיאוריות קונספירציה החלו להציף את הרשת, החליט נשיא צרפת להרכיב משקפיים כדי להסתיר את הפגם. כך זה נראה בלי המשקפיים:

מקרון לפני ואחרי ( צילום: לפי סעיף 27א )

נשיא צרפת מקרון הגיב לאיומי טראמפ במהלך הפורום בדאבוס: "לא נקבל סדר עולמי שיוחלט על ידי בעלי הקול החזק".

בסרטון שפרסם לאחר מכן ברשת X, קרא הנשיא הצרפתי למדינות אירופה להפגין אחדות מול הלחצים מצד ארצות הברית ולא להיכנע לתכתיבים חיצוניים.

נשיא צרפת עמנואל מקרון הבהיר היום כי אירופה לא תשלים עם מציאות שבה מעצמות זרות מכתיבות את סדר היום הבינלאומי, זאת על רקע הצהרותיו האחרונות של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בנוגע לאירופה ושאיפותיו בגרינלנד. בתיעוד שהעלה לרשת החברתית, אמר מקרון כי "בואו לא נקבל סדר עולמי שיוחלט על ידי אלו שמתיימרים להיות בעלי, הייתי אומר, הקול הגדול יותר או ה... גדול יותר. אני לא יודע".

לדברי הנשיא הצרפתי, על מדינות היבשת להסיט את הקשב לעבר התמודדות עם סוגיות הליבה הבוערות. מקרון ציין כי "בואו נתמקד רק באינטרסים משותפים ואתגרים משותפים. אנחנו יודעים מה עלינו לתקן. צמיחה, שלום, אקלים". דברים אלו מגיעים כמענה ישיר לניסיונות ההשפעה והאיומים המחודשים מצד הממשל בוושינגטון.

בסיום דבריו הדגיש נשיא צרפת את חשיבות העמידה האיתנה של האיחוד האירופי אל מול הלחצים המדיניים. מקרון קרא למנהיגי האזור להתעלות מעל המחלוקות הפנימיות ואמר: "בואו לא נהיה ביישנים. בואו לא נהיה מפולגים".