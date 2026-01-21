נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הנחה את אנשי הממשל והצבא להציג בפניו תוכניות לפעולה צבאית "מכריעה" נגד איראן, כך לפי דיווח דרמטי בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, המחזק את ההערכות כי הנשיא טרם ביטל את תוכנית התקיפה, הנשיא שב והדגיש בפני יועציו את הצורך בתוצאה חד-משמעית, דבר שהוביל לגיבוש אפשרויות תקיפה מרחיקות לכת, בהן מהלכים שנועדו להביא להפלת המשטר בטהרן.

לצד האפשרויות להחלפת השלטון, בוחנים בממשל האמריקני גם פעולות ממוקדות יותר, דוגמת פגיעה במתקנים השייכים למשמרות המהפכה. למרות שטראמפ השהה לעת עתה את ההחלטה על ביצוע תקיפה בפועל, המוכנות בשטח עולה, וארצות הברית החלה בהעברת מערכות הגנה אווירית מתקדמות מסוג פטריוט ו-THAAD למזרח התיכון.

בתגובה לפרסומים, פרסם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, מאמר בוול סטריט ג'ורנל ובו שיגר אזהרה חריפה לבית הלבן.

עראקצ'י הבהיר כי טהרן לא תבליג על פעולה צבאית נגדה וציין: "בניגוד לאיפוק שאיראן הפגינה ביוני 2025, לכוחות החמושים שלנו לא יהיו נקיפות מצפון (...) להשיב אש - לכל דבר - אם נהיה תחת מתקפה מחודשת". הוא הוסיף כי אין מדובר באיום סרק אלא בתיאור המציאות, וטען כי עימות כולל יהיה אכזרי ויתמשך מעבר לתחזיות המוצגות בוושינגטון.

דבריו של שר החוץ האיראני נועדו לזרוע חשש בלב הממשל, לאור ההתנגדות החריפה של גורמים במפלגה הרפובליקנית למלחמה מתמשכת מול טהרן.

בדבריו התייחס שר החוץ גם לגל המחאות האחרון באיראן, וטען כי הפגנות לגיטימיות על המצב הכלכלי נוצלו על ידי גורמי טרור זרים ומקומיים שהפכו אותן לאלימות. לדבריו, "הנרטיבים התקשורתיים עיוותו באופן אקטיבי את המציאות ועזרו ליצור אווירה שמסתכנת באלימות בקנה מידה חסר תקדים". הוא האשים את הממשל האמריקני בניסיון לגרור את צבא ארצות הברית למלחמה בשירות האינטרסים של ישראל, וחתם בקביעה כי טראמפ, המציג עצמו כ"יוצר עסקאות", לא הביא לאזור דבר מלבד מלחמה.