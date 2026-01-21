כיכר השבת
כך הגיב שר החוץ האיראני

שקט מתוח |  דיווח: טראמפ ביקש מהצבא להציג "תוכנית הכרעה" לאיראן | שינוע הכוחות נמשך

נשירא ארה"ב דונלד טראמפ ביקש מיועציו וראשי הצבא להציג בפניו תוכנית הכרעה נגד איראן, לאחר שתוכנית התקיפה המקורית הייתה כל הנראה לא מספקת - ולכן נדחתה | לאחר האיום ששיגר הלילה בראיון, נראה שהנשיא לא נסוג מרעיון התקיפה באיראן | בינתיים, ארה"ב ממשיכה לשנע כוחות למזרח התיכון, האם המשטר בדרך לנפילה היסטורית? (חדשות) 

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ (צילום: הבית הלבן)

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הנחה את אנשי הממשל והצבא להציג בפניו תוכניות לפעולה צבאית "מכריעה" נגד , כך לפי דיווח דרמטי בעיתון ה"וול סטריט ג'ורנל".

לפי הדיווח, המחזק את ההערכות כי הנשיא טרם ביטל את תוכנית התקיפה, הנשיא שב והדגיש בפני יועציו את הצורך בתוצאה חד-משמעית, דבר שהוביל לגיבוש אפשרויות תקיפה מרחיקות לכת, בהן מהלכים שנועדו להביא להפלת המשטר בטהרן.

לצד האפשרויות להחלפת השלטון, בוחנים בממשל האמריקני גם פעולות ממוקדות יותר, דוגמת פגיעה במתקנים השייכים למשמרות המהפכה. למרות ש השהה לעת עתה את ההחלטה על ביצוע תקיפה בפועל, המוכנות בשטח עולה, וארצות הברית החלה בהעברת מערכות הגנה אווירית מתקדמות מסוג פטריוט ו-THAAD למזרח התיכון.

בתגובה לפרסומים, פרסם שר החוץ האיראני, עבאס עראקצ'י, מאמר בוול סטריט ג'ורנל ובו שיגר אזהרה חריפה לבית הלבן.

עראקצ'י הבהיר כי טהרן לא תבליג על פעולה צבאית נגדה וציין: "בניגוד לאיפוק שאיראן הפגינה ביוני 2025, לכוחות החמושים שלנו לא יהיו נקיפות מצפון (...) להשיב אש - לכל דבר - אם נהיה תחת מתקפה מחודשת". הוא הוסיף כי אין מדובר באיום סרק אלא בתיאור המציאות, וטען כי עימות כולל יהיה אכזרי ויתמשך מעבר לתחזיות המוצגות בוושינגטון.

דבריו של שר החוץ האיראני נועדו לזרוע חשש בלב הממשל, לאור ההתנגדות החריפה של גורמים במפלגה הרפובליקנית למלחמה מתמשכת מול טהרן.

בדבריו התייחס שר החוץ גם לגל המחאות האחרון באיראן, וטען כי הפגנות לגיטימיות על המצב הכלכלי נוצלו על ידי גורמי טרור זרים ומקומיים שהפכו אותן לאלימות. לדבריו, "הנרטיבים התקשורתיים עיוותו באופן אקטיבי את המציאות ועזרו ליצור אווירה שמסתכנת באלימות בקנה מידה חסר תקדים". הוא האשים את הממשל האמריקני בניסיון לגרור את צבא ארצות הברית למלחמה בשירות האינטרסים של ישראל, וחתם בקביעה כי טראמפ, המציג עצמו כ"יוצר עסקאות", לא הביא לאזור דבר מלבד מלחמה.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר