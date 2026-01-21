כיכר השבת
זה היה כל כך צפוי | העקיצה של טראמפ למקרון על המשקפיים: "מה לעזאזל קרה לך?!"

כצפוי, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניצל את ההזדמנות בנאומו בדאבוס אחר הצהריים כדי "לרדת" על יריבו עמנואל מקרון, שנאם נאום אנטי-טראמפ יום קודם בו קרא לו "בריון" | טראמפ שאל על משקפי השמש של מקרון, כאשר השמועות אומרות שהוא שוב רב עם אשתו (מעניין)

טראמפ, היום (צילום: הוועידה הכלכלית בדאבוס)

זה היה צפוי - וזה בהחלט הגיע: נשיא ארה"ב ניצל את נאומו היום (רביעי) בדאבוס כדי להחזיר מנה אחת אפיים ליריב הגדול ביותר שלו באירופה - עמנואל מקרון, שתקף את טראמפ באריכות בנאומו אמש על אותה במה.

"עמנואל מקרון", פתח טראמפ. "ראיתי אותו אתמול עם משקפי השמש היפהפיות שלו. מה לעזאזל קרה?!", תהה טראמפ בציניות, לקול צחוק ההמון שנכח בקהל.

אמירתו של טראמפ מכוונת ככל הנראה לתיאוריות שרצות ברשת, ככל הנראה שגויות, לפיהן נשיא צרפת קיבל סטירה נוספת מאשתו בריז'יט, כאשר האחרונה נצפתה בשנה שעברה סוטרת לבעלה - למול המצלמות.

צפו בדבריו של טראמפ.

