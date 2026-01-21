טראמפ, היום (צילום: הוועידה הכלכלית בדאבוס)
זה היה צפוי - וזה בהחלט הגיע: נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניצל את נאומו היום (רביעי) בדאבוס כדי להחזיר מנה אחת אפיים ליריב הגדול ביותר שלו באירופה - עמנואל מקרון, שתקף את טראמפ באריכות בנאומו אמש על אותה במה.
"עמנואל מקרון", פתח טראמפ. "ראיתי אותו אתמול עם משקפי השמש היפהפיות שלו. מה לעזאזל קרה?!", תהה טראמפ בציניות, לקול צחוק ההמון שנכח בקהל.
אמירתו של טראמפ מכוונת ככל הנראה לתיאוריות שרצות ברשת, ככל הנראה שגויות, לפיהן נשיא צרפת קיבל סטירה נוספת מאשתו בריז'יט, כאשר האחרונה נצפתה בשנה שעברה סוטרת לבעלה - למול המצלמות.
צפו בדבריו של טראמפ.
