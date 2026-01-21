צפו זה היה כל כך צפוי | העקיצה של טראמפ למקרון על המשקפיים: "מה לעזאזל קרה לך?!" כצפוי, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ ניצל את ההזדמנות בנאומו בדאבוס אחר הצהריים כדי "לרדת" על יריבו עמנואל מקרון, שנאם נאום אנטי-טראמפ יום קודם בו קרא לו "בריון" | טראמפ שאל על משקפי השמש של מקרון, כאשר השמועות אומרות שהוא שוב רב עם אשתו (מעניין)

יג ישראל גראדווהל כיכר השבת | 21:27