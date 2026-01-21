במהלך ריאיון שנתן נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, לרשת CNBC בדאבוס שבשווייץ, התייחס הנשיא למספר נושאים בוערים שעל הפרק - ביניהם מתקפה אפשרית עם איראן, על רקע פריסת אמצעי הלחימה של ארה"ב במזרח התיכון.

הנשיא אמר כי על המדינה להפסיק לפתח נשק גרעיני, תוך אזהרה מפני אפשרות לפעולה צבאית אם לא תחדל ממאמציה. הוא הוסיף כי איראן הפסיקה להרוג מפגינים לאחר שהזהיר את המדינה בשבוע שעבר על אפשרות לפעולה צבאית.

לדבריו, "איראן תכננה לתלות 837 אנשים ביום חמישי, ואמרתי להם: אתם לא יכולים לעשות זאת." בהתייחס לתקיפה אפשרית טראמפ התבטא: "מקווה שלא תהיה פעולה צבאית נוספת, עד כה האיראנים ירו באנשים ברחוב ללא הבחנה". הוא הוסיף כי הוא הזמין עוד 25 מפציצי B-2.

בהמשך הריאיון שהתקיים לאחר שהודיע כי הוא ומזכ״ל נאט״ו, מארק רוטה, יצרו את מסגרת ההסכם העתידי לגבי גרינלנד, חזר טראמפ על עמדותיו שהוצגו גם בנאום בפורום הכלכלי העולמי, וטען כי אירופה "לא בכיוון הנכון".

הוא הדגיש את רצונו לשלוט בגרינלנד, העשירה במינרלים, אך הבהיר כי אין בכוונתו להשתמש בכוח כדי להשיג מטרה זו. לדבריו, מסגרת ההסכם כוללת זכויות מינרלים ועניין "הכיפה הזהובה" בגרינלנד.