הודעת ההרגעה של נשיא ארה"ב אמש (רביעי) אודות גרינלנד, לפיה הצליח להגיע להסכם עם מזכ"ל נאט"ו בנושא, אינה משנה את תסכולם של האירופאים מהנשיא האמריקני.

בשיחות סגורות עם כתבי 'רויטרס', אמרו בכירים באירופה כי האיחוד איבד את האמון בנשיא לאחר הבריונות שהפגין בנוגע לגרינלנד ואיומי המכסים שלו.

"טראמפ חצה את הרוביקון. הוא עלול לעשות זאת שוב. אין דרך חזרה למה שהיה. והמנהיגים ידונו בכך", צוטטו בכירים באיחוד האירופי.

מזכ"ל נאט"ו מרק רוטה חשף היום (חמישי) חלק מדרישותיו של טראמפ בנוגע לאי הארקטי, ואמר כי אירופה תצטרך להשקיע בביטחון גרינלנד.

לדבריו, מדובר במהלך שניתן לקדם במהלך 2026 ואולי אף בתחילתה. כזכור, נשיא ארה"ב תלה את דרישתו לכבוש את גרינלנד בשיקולי אבטחה - ולא בגלל אוצרות טבע המתחבאים מתחת לקרח העב.

מזכ"ל נאט"ו אמר כי נושא מחצבי הטבע של גרינלנד לא נידון במהלך הפגישה עם טראמפ, ורמז כי שיקוליו של נשיא ארה"ב הינם ביטחוניים.

לעומת זאת, נשיא ארה"ב אמר לאחר ההגעה להסכם כי מלבד פריסת מערכות הגנה מפני טילים בגרינלנד, יתכן שארה"ב תקבל גם גישה למשאבי טבע.

ראש ממשלת דנמרק אמרה לאחר הסכם המסגרת שנחתם בין ארה"ב לנאט"ו כי "זה עדיין מצב קשה וחמור, אבל חלה גם התקדמות בכך שעכשיו הגענו למקום שבו הם צריכים להיות. כלומר, נוכל לדון כיצד אנו מקדמים ביטחון משותף באזור הארקטי".

למרות צפירת ההרגעה מצידו של נשיא ארה"ב, הבכירים באיחוד האירופי אמרו כי האמון עם טראמפ נשבר, וככל הנראה לא יחזור לעולם למה שהיה קודם.