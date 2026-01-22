כיכר השבת
תיאוריות הקונספירציה חוגגות

האם טראמפ חולה? שטף הדם שנצפה על ידו בדאבוס - וההסבר של הבית הלבן

מאז שעות הצהריים, עת פנה נשיא ארה"ב לעולם והציג את מועצת השלום שלו, רצות תיאוריות קונספירציה ברשת בעקבות שטף דם שנצפה על ידו השמאלית של נשיא ארה"ב | חובבי קונספירציה מאמינים שהבית הלבן מסתיר פרטים על בריאותו של הנשיא בן ה-79 (בעולם)

טראמפ בדאבוס, היום (צילום: הבית הלבן)

סימנים כחולים נראו על ידו השמאלית של הנשיא בעת שפנה למנהיגי העולם בשוויץ. הבית הלבן מסר כי סובל מבעיה רפואית כרונית בכלי הדם.

​חבורות כהות וברורות נצפו על גב ידו השמאלית של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בעת שנשא דברים היום (חמישי) בוועידה הכלכלית העולמית בדאבוס.

הסימנים על ידו של הנשיא בן ה-79 בלטו כאשר נופף והחווה בידיו לעבר הקהל במהלך נאום שנשא לאחר טקס חתימה על הקמת "מועצת שלום" בינלאומית.

​לאחר תיאוריות קונספירציה שרצו ברשת על מחלה של הנשיא, מהבית הלבן נמסר כי טראמפ אובחן כסובל מ"אי-ספיקה ורידית כרונית", מצב רפואי המשפיע על זרימת הדם מהגפיים אל הלב.

האבחנה התקבלה לאחר שהנשיא הבחין בנפיחות קלה בידו ועבר סדרת בדיקות מקיפה, הכוללת בדיקות אולטרסאונד. דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, ציינה כי המצב "שפיר ונפוץ, במיוחד בקרב אנשים מעל גיל 70", והבהירה כי הבדיקות שללו פקקת ורידים עמוקה או מחלת עורקים.

​הנשיא עצמו התייחס לאחרונה לנושא דילול הדם שלו בראיון שהעניק לעיתון וול סטריט ג'ורנל. טראמפ חשף כי הוא נוטל כמות גדולה של אספירין, מעבר למינון המומלץ, מתוך תפיסה בריאותית אישית. "אומרים שאספירין טוב לדילול הדם, ואני לא רוצה דם סמיך שזורם בלבי. אני רוצה דם דליל ויפה שיזרום בלבי. זה הגיוני, לא?", אמר.

​בעבר כבר התעוררו שמועות בנוגע למצבו הבריאותי של טראמפ לאחר שסימנים דומים נראו על ידו במהלך פגישה עם נשיא צרפת, עמנואל מקרון.

באותה עת הסבירו בבית הלבן כי החבורות נגרמו בשל לחיצות ידיים מרובות של הנשיא עם תומכיו. הדוברת לוויט הצהירה אז כי "הנשיא טראמפ הוא איש של אנשים, מחויבותו אינה מעורערת, והוא מוכיח זאת בכל יום ויום".

​כצפוי, למרות ההסבר של הבית הלבן, הקונספירציות ממשיכות לרוץ ברשת. גולש אחד שאל את הבינה המלאכותית של איקס - גרוק אודות הפצע על ידו של טראמפ.

ה- AI ענה כי זה יותר נראה כמו שטף דם כתוצאה מעירוי תוך-ורידי, דבר שאם יתברר כנכון יעורר שאלות על מצבו הרפואי של טראמפ.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר