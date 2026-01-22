סימנים כחולים נראו על ידו השמאלית של הנשיא בעת שפנה למנהיגי העולם בשוויץ. הבית הלבן מסר כי טראמפ סובל מבעיה רפואית כרונית בכלי הדם.

​חבורות כהות וברורות נצפו על גב ידו השמאלית של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, בעת שנשא דברים היום (חמישי) בוועידה הכלכלית העולמית בדאבוס.

הסימנים על ידו של הנשיא בן ה-79 בלטו כאשר נופף והחווה בידיו לעבר הקהל במהלך נאום שנשא לאחר טקס חתימה על הקמת "מועצת שלום" בינלאומית.

​לאחר תיאוריות קונספירציה שרצו ברשת על מחלה של הנשיא, מהבית הלבן נמסר כי טראמפ אובחן כסובל מ"אי-ספיקה ורידית כרונית", מצב רפואי המשפיע על זרימת הדם מהגפיים אל הלב.

האבחנה התקבלה לאחר שהנשיא הבחין בנפיחות קלה בידו ועבר סדרת בדיקות מקיפה, הכוללת בדיקות אולטרסאונד. דוברת הבית הלבן, קרולין לוויט, ציינה כי המצב "שפיר ונפוץ, במיוחד בקרב אנשים מעל גיל 70", והבהירה כי הבדיקות שללו פקקת ורידים עמוקה או מחלת עורקים.

​הנשיא עצמו התייחס לאחרונה לנושא דילול הדם שלו בראיון שהעניק לעיתון וול סטריט ג'ורנל. טראמפ חשף כי הוא נוטל כמות גדולה של אספירין, מעבר למינון המומלץ, מתוך תפיסה בריאותית אישית. "אומרים שאספירין טוב לדילול הדם, ואני לא רוצה דם סמיך שזורם בלבי. אני רוצה דם דליל ויפה שיזרום בלבי. זה הגיוני, לא?", אמר.

​בעבר כבר התעוררו שמועות בנוגע למצבו הבריאותי של טראמפ לאחר שסימנים דומים נראו על ידו במהלך פגישה עם נשיא צרפת, עמנואל מקרון.

באותה עת הסבירו בבית הלבן כי החבורות נגרמו בשל לחיצות ידיים מרובות של הנשיא עם תומכיו. הדוברת לוויט הצהירה אז כי "הנשיא טראמפ הוא איש של אנשים, מחויבותו אינה מעורערת, והוא מוכיח זאת בכל יום ויום".

​כצפוי, למרות ההסבר של הבית הלבן, הקונספירציות ממשיכות לרוץ ברשת. גולש אחד שאל את הבינה המלאכותית של איקס - גרוק אודות הפצע על ידו של טראמפ.

ה- AI ענה כי זה יותר נראה כמו שטף דם כתוצאה מעירוי תוך-ורידי, דבר שאם יתברר כנכון יעורר שאלות על מצבו הרפואי של טראמפ.