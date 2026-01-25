מלחמה של ממש מתנהלת מאז אמש (שבת) ברחובותיה של העיר מיניאפוליס במינסוטה, לאחר ירי קטלני של סוכן הגירה במפר סדר שתקף סוכנים פדרלים.

בתיעודים שפורסמו ברשתות החברתיות נראים מפגיני שמאל תוקפים סוכנים פדרלים, כולל אירוע אחד בו נראה סוכן מותקף על ידי פורעים בעודו שוכב על הרצפה.

בתוך כך, ויכוח עיקש מתנהל בארה"ב סביב השאלה אם התוקף אכן נשא את הנשק בזמן שנעצר, או שהוא נלקח ממנו קודם לכן.

גורמים פדרלים כמו ה-FBI - הם אלו שיחקרו את נסיבות הירי במפגין השמאל, למרות דרישת העיר הדמוקרטית לחקור את האירוע כרצח - נגד הסוכן שביצע את הירי.

בתוך כך, תיעודי וידאו חדשים מזירת הירי במיניאפוליס סותרים לכאורה את גרסת בכירי הממשל, שטוענים כי סוכני הגירה ירו למוות באזרח אלכס פרטי מתוך הגנה עצמית, כך לפי 'רויטרס'.

בעוד שבממשל טראמפ טוענים כי פרטי תקף את הכוחות, סרטונים שנותחו על ידי כלי התקשורת מראים תמונה שונה של האירועים שהובילו למותו של האח בן ה-37 ביום שבת האחרון.

בסרטונים נראה פרטי כשהוא אוחז בטלפון נייד ולא בכלי נשק, בזמן שניסה לסייע למפגינים שהופלו לקרקע על ידי הסוכנים. התיעוד מראה סוכן פדרלי מרסס את פרטי בגז פלפל, ולאחר מכן מספר סוכנים מצמידים אותו לקרקע.

בשלב זה, נראה כי אחד הסוכנים נוטל את נשקו האישי של פרטי – שאותו נשא ברישיון – ומתרחק מהקבוצה. רגעים ספורים לאחר מכן, סוכן שכיוון אקדח אל גבו של פרטי ירה בו ארבעה כדורים ברצף.

גרגורי בובינו, מפקד במשמר הגבול, הגן על פעולת הסוכנים ואמר כי "הקורבנות הם סוכני משמר הגבול. גורמי אכיפת חוק לא תוקפים אף אחד". השרה לביטחון המולדת, קריסטי נואם, הוסיפה כי פרטי שיבש מבצע אכיפה והפך לתוקפני. "כשניסו לגרום לו לסגת, הוא הפך לתוקפני והתנגד להם", דברי נואם.

בתיעוד שפרסם הממשל הפדרלי, נראה הנשק בו אחז מפגין השמאל - אקדח 9 מ"מ ושתי מחסניות טעונות.

מנגד, מפקד משטרת מיניאפוליס, בריאן אוהרה, דחה את גרסת הממשל וציין כי "הסרטונים מדברים בעד עצמם". לדבריו, לא נמצאה כל עדות לכך שפרטי הניף נשק לעבר הסוכנים, והגדיר את גרסת הממשל כ"מטרידה מאוד". גם בזירה הפוליטית נשמעה ביקורת חריפה; הסנאטורית איימי קלובשר כינתה את הירי "מזעזע" ודרשה מהסוכנים הפדרליים לעזוב את המדינה, בטענה שהצבתם באזור יצאה משליטה.

האירוע הנוכחי החריף את המתיחות בעיר, לאחר שב-7 בינואר נורתה למוות האזרחית רנה גוד בידי סוכן פדרלי. בעוד שבממשל טענו כי גוד ניסתה לנגוח בסוכן עם רכבה, עדי ראייה וסרטונים העלו כי ניסתה להתרחק מהמקום. הרשויות הפדרליות מסרבות לאפשר לגורמים מקומיים להשתתף בחקירת המקרים.

בעקבות הירי בפרטי, הוציא שופט מחוזי צו מניעה זמני האוסר על השמדת או שינוי ראיות הקשורות למקרה, זאת בתגובה לתביעה שהגישו התובע הכללי של מינסוטה וגורמי אכיפה מקומיים.