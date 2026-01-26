מארק רוטה, מזכ״ל נאט״ו, הזהיר כי אירופה אינה יכולה להגן על עצמה ללא ארצות הברית, לאור קריאות באירופה לעצמאות ביטחונית מלאה, שהתגברו בעקבות המתיחות סביב גרינלנד. הנשיא האמריקאי דונלד טראמפ עורר סערה במערכת היחסים בין אירופה לארה"ב כאשר איים על שטח זה, אך חזר בו לאחר שיחות עם רוטה בשבוע שעבר.

המשבר הדיפלומטי חיזק את הטענות בקרב גורמים האירופיים כי יש לנקוט קו תקיף יותר מול טראמפ ולשבור את התלות הצבאית בוושינגטון. בתגובה אמר רוטה לחברי הפרלמנט האירופי: "אם מישהו חושב שוב שהאיחוד האירופי, או אירופה כולה, יכולה להגן על עצמה ללא ארצות הברית – המשיכו לחלום. אי אפשר."

לדבריו, מדינות האיחוד האירופי יצטרכו להגדיל את ההוצאה הביטחונית ל-10 אחוז מהתמ"ג, במקום יעד חמש האחוזים שהוסכם בנאט״ו בשנה שעברה, ולהשקיע "מיליארדים ומיליארדים" בבניית נשק גרעיני. "תאבדו את המגן העליון של חירותנו, שהוא מטריית הנשק הגרעיני של ארצות הברית," אמר.

"הם צריכים אירופה בטוחה"

רוטה הדגיש כי המחויבות של ארצות הברית לסעיף חמש של נאט״ו, הקובע הגנה משותפת, נשארה "מוחלטת", אך הבהיר כי האמריקאים מצפים ממדינות אירופה להגדיל את ההוצאה על הצבאות שלהן. "הם צריכים אירופה בטוחה. לכן לארה״ב יש כל אינטרס בנאט״ו," הוסיף.

בהמשך הביע המזכ"ל שבח כלפי טראמפ על שהפעיל לחץ על מדינות אירופה להגדיל את ההוצאה הצבאית, והסתייג מהצעה של נציב הביטחון של האיחוד האירופי אנדריוס קוביליוס להקמת כוח הגנה אירופי שיחליף את הכוחות האמריקאים ביבשת. "זה יהפוך את הדברים למורכבים יותר. אני חושב שפוטין יאהב את זה. אז תחשבו שוב," אמר רוטה.

בנוגע לגרינלנד, ציין רוטה כי הסכים עם טראמפ שנאט״ו יקח על עצמו "יותר אחריות בהגנה על הארקטי", אך ההחלטה על נוכחות אמריקאית באי היא בידי הרשויות המקומיות בדנמרק וגרינלנד. "אין לי מנדט לנהל משא ומתן בשם דנמרק, ולכן לא עשיתי ולא אעשה," הבהיר.