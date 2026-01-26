המומחית של האו״ם לענייני איראן, מאי סאטו, אמרה היום (שני) לסוכנות הידיעות רויטרס כי קיבלה דיווחים שלפיהם מפגינים שנפצעו בגל המחאות הארצי הוצאו מבתי חולים ונעצרו בידי כוחות הביטחון האיראניים, צעד שהגדירה כ"הפרה חמורה של הזכות לטיפול רפואי לפי המשפט הבין לאומי".

לדברי המומחית לענייני איראן, הגיעו אליה דיווחים רבים מצוותים רפואיים על כך שכוחות ביטחון פשטו על בתי חולים. לדבריה, משפחות שהגיעו יום למחרת גילו כי קרוביהן כבר אינם שם. אנשי צוות רפואי באיראן ששוחחו עם הסוכנות בעילום שם אישרו חלק מהדיווחים.

רופא בעיר ראשט סיפר כי עשרות מטופלים עם פצעי ירי נותחו בבית החולים שלו, ולאחר מכן הגיעו אנשי משמרות המהפכה ולקחו אותם, ומאז לא נודע מה עלה בגורלם.

סאטו הוסיפה כי משפחות נדרשות לשלם סכומי כסף של בין 5,000 ל־7,000 דולר כדי לקבל את גופות יקיריהן, נטל כבד במיוחד על רקע המשבר הכלכלי באיראן.

המומחית לענייני איראן טענה כי פרקטיקה זו מוסיפה סחיטה לאבל. היא גם מתחה ביקורת על ניסיונות השלטון האיראני לתייג את המפגינים כטרוריסטים או מתפרעים, מהלך שלדבריה נועד להצדיק דיכוי אכזרי של תנועה מקומית ואורגנית.

המחאות נגד המשטר, שהתפשטו ברחבי המדינה מאז דצמבר, הובילו לדיכוי הקטלני ביותר מאז המהפכה האסלאמית ב־1979, ועוררו גינויים בין לאומיים. ארגון זכויות האדם HRANA, הפועל מארצות הברית, העריך את מספר ההרוגים הקשורים לאירועים ב־5,937, בהם 214 מאנשי כוחות הביטחון. מקורות אחרים סבורים שהמספרים גבוהים בהרבה, ומגיעים לעשרות אלפים.