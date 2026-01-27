התחמשות באזור המזרח התיכון ( צילום: חשבון X הרשמי של U.S. Central Command )

ברקע המתיחות מול איראן, פיקוד המרכז של ארצות הברית - סנטקום, הודיע כי חיל האוויר מקיים בימים אלו תרגיל מוכנות שנועד להדגים את היכולת לפרוס, לפזר ולהחזיק כוח אווירי קרבי ברחבי מרחב האחריות של סנטקום במזרח התיכון.

לפי ההודעה, התרגיל נועד "לשפר את יכולת פיזור האמצעים וכוח האדם, לחזק את שיתופי הפעולה האזוריים ולהיערך להפעלת מענה גמיש בתרחישים שונים בזירה". מפקד זרוע האוויר המשולבת של סנטקום, גנרל דרק פראנס, מסר כי אנשי חיל האוויר מוכיחים את יכולתם להתפזר, לפעול ולהוציא גיחות קרב בתנאים מאתגרים, בבטחה, בדיוק ובשיתוף שותפים אזוריים, והדגיש כי מדובר במחויבות לשמירה על כשירות מבצעית גבוהה ועל משמעת ביצועית שמבטיחה זמינות כוח אווירי בכל זמן ומקום שיידרש.

חייל במהלך ההתחמשות באזור המזרח התיכון ( צילום: חשבון X הרשמי של U.S. Central Command )

התחמשות מואצת

התרגיל מתקיים על רקע ההתחמשות המואצת של ארה"ב באזור. נושאת המטוסים "אברהם לינקולן" הגיעה בימים האחרונים למזרח התיכון יחד עם משחתות המצוידות בטילי טומהוק, והצטרפה לתריסר מטוסי קרב מסוג F-15E שנשלחו לאזור.

ההיערכות מגיעה על רקע דיווחים מודיעיניים אמריקאיים שהועברו לנשיא דונלד טראמפ, המצביעים על כך שאחיזת משטר האייתוללות בשלטון נמצאת בנקודת החלשה ביותר שלה מאז המהפכה האיסלאמית ב-1979. דוחות המודיעין האמריקאיים מדגישים כי ההפגנות האחרונות באיראן התפשטו אף לאזורים שנחשבו עד כה למעוזי תמיכה במשטר.

אתמול פרסם משרד החוץ הבריטי אזהרה חריגה לאזרחיו להימנע מכל נסיעה לכל מקום בתוך 5 ק"מ מגבולות עיראק עם איראן, סעודיה וכווית. ההודעה משקפת את החשש הבינלאומי מהסלמה אפשרית באזור.