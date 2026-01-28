מפולת שלגים אדירה שטפה אתמול (שלישי) בלילה את אזור סרבל בסונאמרג בקשמיר שבהודו, וכיסתה בתים וכלי רכב. למרות עוצמת האירוע והנזק שנגרם, הרשויות אישרו כי עד כה לא דווח על נפגעים או פצועים.

על פי גורמים רשמיים, המפולת פגעה באזור התיירות הפופולרי סונאמרג בשעה 22:12 בלילה, כאשר כמויות גדולות של שלג התדרדרו במורד ההר לעבר בתים ומלונות סמוכים. מצלמות אבטחה תיעדו את הרגע שבו גל השלג התקדם וכיסה את המבנים שבדרכו.

על פי הדיווחים, האזור היה נתון מאז יום שני לאזהרת מפולות בדרגת סיכון גבוהה, בעקבות שלג כבד ורציף שירד ברחבי העמק.

השלג שירד ברחבי קשמיר הביא בין השאר לסגירת הכביש הלאומי ג’אמו–סרינגר ולביטול כל הטיסות בנמל התעופה הבינלאומי של סרינגר, מה שהותיר מאות תיירים תקועים באזור.