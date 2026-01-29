נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ טרם קיבל החלטה סופית באשר לאפשרות של תקיפה צבאית נגד איראן, כך מסרו בכירים בממשל בוושינגטון לכתב חדשות 12 ברק רביד.

על פי יועצי הנשיא, למרות הצהרותיו האחרונות של טראמפ ביום רביעי כי תגובה אמריקנית תהיה חמורה משמעותית מבעבר, הוא מוסיף לבחון את האפשרות לפתרון בדרכים דיפלומטיות.

בשבוע שעבר דווח כי סטיב ויטקוף נמצא בקשר ישיר עם שר החוץ האיראני עבאס ערקצ'י, וכי האחרון אף העביר מסרים ישירים והתחייבויות לויטקוף בשמו של נשיא איראן - עבור הנשיא טראמפ.

בכיר אמריקני ציין כי הנחיית הנשיא כרגע היא לשמור על מוכנות, וכי הוא צפוי להגיע לנקודת הכרעה בימים הקרובים.

במקביל להתלבטות בבית הלבן, לפי אותו דיווח של רביד, השבוע הגיע לוושינגטון ראש אגף המודיעין בצה"ל, שלומי בינדר, לסדרת פגישות דחופות שנערכו בימים שלישי ורביעי.

בינדר נועד עם צמרת הפנטגון, סוכנות הביון המרכזית והבית הלבן, במטרה לספק לממשל מודיעין ספציפי ומדויק שארה"ב ביקשה מישראל.

מדיווח אחר השבוע עלה שארה"ב ביקשה מישראל לספק לה "אקדח מעשן" שיוכיח את מעשי הטבח של המשטר בעם האיראני וייתכן כי ישנו קשר בין הדיווחים.

בגזרה הדיפלומטית, הגיע לוושינגטון שר ההגנה הסעודי ח'אלד בן סלמאן לשיחות עם שר החוץ מרקו רוביו והשליח סטיב וויטקוף.

הסעודים מבקשים למנוע הידרדרות למלחמה כוללת באזור ופועלים כמתווכים להנמכת גובה הלהבות. יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן אף הבהיר לנשיא איראן כי ארצו לא תעמיד את המרחב האווירי שלה לרשות צבא ארצות הברית לצורך ביצוע תקיפות.

לפי דיווח אחר שפורסם היום, גם טורקיה הצטרפה למאמצים של ערב הסעודית ומנסה לתווך בין הנשיא טראמפ לבעלת בריתה, איראן.

בשטח, פריסת הכוחות האמריקניים במפרץ הפרסי צפויה להסתיים בימים הקרובים עם הגעתה השבוע של נושאת המטוסים אברהם לינקולן.

טראמפ הגדיר את הכוח הימי כגדול יותר מזה שהוצב בעבר מול ונצואלה.

כפי שדווח, בטהראן מאיימים בתגובה קשה לכל פעולה צבאית. יועצו של המנהיג העליון, עלי שמחאני, הבהיר כי "תקיפה מוגבלת היא אשליה. כל פעולה צבאית של ארצות הברית - מכל מקום ובכל רמה - תיחשב למעשה מלחמה והתגובה תהיה מיידית, כוללת וחסרת תקדים, ותכוון אל לב תל אביב ואל כל מי שתומך בתוקפן".

בשורה התחתונה, גורמים אמריקנים הוסיפו כי בשלב זה איראן אינה מגלה עניין במשא ומתן בתנאים שהוצבו לה.