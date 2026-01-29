במה שנראה כמהלך של התגרות נגד ארה"ב, איראן הודיעה היום (חמישי) לכלי שיט באזור מצרי הורמוז כי היא מתכננת לבצע "ירי ימי" בימים ראשון ושני הקרובים, כך דיווחה היום סוכנות הידיעות AP.

ההודעה האיראנית מגיעה בתגובה להחלטה האמריקנית לבצע "תרגילים ימיים" באזור, לשם כך נשלחה לפי ההודעה נושאת המטוסים אברהם לינקולן.

ההודעה הועברה באמצעות רדיו בתדר VHF והגיעה לידי גורמי ביטחון וסוכנויות ידיעות. שני גורמי ביטחון מפקיסטן אישרו כי האזהרה האיראנית נשלחה לימאים, זאת למרות ששלטונות טהרן לא פרסמו עד כה אישור רשמי ומפורט על קיום התרגיל המתוכנן.

במקביל לשליחת האזהרה הטכנית, פורסמו במאמר מערכת בעיתון האיראני כיהאן איומים מפורשים על סגירה צבאית של המיצרים.

בביטאון נכתב כי "כיום, איראן ובעלות בריתה לוחצות על ההדק שבטעות האויב הראשונה, ינתק את עורק האנרגיה העולמי במצרי הורמוז ויקבור את היוקרה החלולה של ספינות מלחמה יאנקיות (יאנקי הוא כינוי לאמריקנים מהמאה ה-19) בשווי מיליארד דולר במעמקי המפרץ הפרסי". מדובר בהסלמה רטורית המעלה חשש מפני ניסיון איראני לשבש את תנועת מכליות הנפט בנתיב הימי הקריטי.

הדיווחים על אזהרת הירי פורסמו לראשונה על ידי חברת EOS Risk Group, ועותק מהודעת הרדיו הגיע לידי סוכנות הידיעות AP. גורמים צבאיים בארצות הברית לא מסרו תגובה למידע, אולם ההערכה היא כי כל ניסיון לחסום את המעברים הימיים באופן פיזי יגרור התערבות צבאית אמריקאית מיידית.