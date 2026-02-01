"למה שהוא לא יגיד את זה", כך הגיב היום (ראשון) הנשיא טראמפ לעיתונאית, כשנשאל על דבריו של המנהיג העליון עלי חמינאי מוקדם יותר.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ נשאל היום על ידי עיתונאית אודות הדברים שאמר מוקדם יותר עלי חמינאי, לפיה תקיפה אמריקנית תביא להסלמה אזורית.

הנשיא הגיב בתקיפות: "למה שהוא לא יגיד את זה, אבל לנו יש את הספינות החזקות ביותר בעולם שם, מאוד קרוב", איים טראמפ.

"אני מקווה שנגיע להסכם", אמר טראמפ כהרגלו בימים האחרונים. "אם לא נעשה הסכם", הבהיר הנשיא, "אנחנו נגלה אם הוא היה צודק", הגיב טראמפ על חמינאי.

בתוך כך, הערב דיווח העיתונאי הישראלי ברק רביד כי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ העביר מסרים לאיראן דרך "כמה ערוצים", כי ארה"ב פתוחה למשא ומתן עם משטר האייתולות.

את הדברים מסר לרביד "בכיר אמריקני המעורה בפרטים".

לפי שני מקורות הבקיאים בפרטים, המדינות שעומדות מאחורי מאמצי התיווך בין וושינגטון לטהרן הן מצרים, טורקיה וקטאר, כאשר המטרה היא לארגן פגישה בין שליחו של הנשיא טראמפ סטיב ויטקוף לבכירים איראניים באנקרה כבר בסוף השבוע.