הזוי: רופא צרפתי קיבל צו גיוס לחתום על תעודת פטירה, סירב - ונשלח לכלא

רופא בן 79 ש'נקרא לדגל' באמצעות שיחת טלפון משטרתית כדי לחתום על תעודת פטירה, סירב לצאת מביתו בשלג לביצוע המשימה - ונעצר ל-24 שעות | הרופא הואשם בהשפלת איש משטרה וסירוב לחובת גיוס, כעת הוא מאיים לפנות למח"ש הצרפתי (בעולם) 

רופא חותם על מסמך, אילוסטרציה (צילום: שאטרסטוק)

רופא בן 79 נעצר ל-24 שעות לאחר שסירב לצו גיוס טלפוני מהמשטרה לקביעת מוות. הרופא מכחיש את האשמות על העלבת שוטר ומתכנן להגיש תביעה נגד המדינה בגין הנזקים שנגרמו לו.

רופא כבן 79, גבריאל טרדג'מן, נעצר למשך יממה בחשד שסירב להתייצב לקריאת המשטרה לצורך הנפקת תעודת פטירה וכן בחשד שהעליב עובד ציבור בטלפון.

הרופא, המכחיש את הטענות בדבר העלבת השוטר, בוחן כעת נקיטת הליכים משפטיים נגד המדינה ופנה ליחידה לחקירות שוטרים כדי לבדוק האם זכויותיו נשמרו במהלך המעצר. כמו כן, שיגר מכתב בנושא למועצת הרופאים.

השתלשלות האירועים החלה ב-7 בינואר, כאשר טרדג'מן שהה במרפאתו בעיצומן של בדיקות רפואיות. באותה עת התקיימה שביתת רופאים כלליים בצרפת ושרר מזג אוויר מושלג.

לטענתו, הוא קיבל שיחה ממספר חסום מתחנת המשטרה בשנהבייר-סור-מאר. "אתה מגויס לצורך הנפקת תעודת פטירה. אבל מיד, מבלי לפרט לי איפה, איך, מה?", סיפר הרופא על חילופי הדברים שהובילו לסירובו ולניתוק השיחה.

כעשרה ימים לאחר שזומן לחקירה בעקבות האירוע, התייצב טרדג'מן בתחנת המשטרה ונעצר ל-24 שעות, חוויה אותה הגדיר כטראומטית.

בתיאורו את הליך המעצר ציין כי "עורכים עליך חיפוש, גורמים לך להוריד את המכנסיים, מורידים לך את החגורה, מורידים לך את המשקפיים". למרות זעמו על ההליך, המשטרה עומדת על טענתה כי הרופא עבר על החוק כשסירב לצו הגיוס המנהלי שנמסר לו בטלפון.

