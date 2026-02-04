התביעה הכללית בצרפת ביקשה אמש (שלישי) מבית המשפט לערעורים בפריז לאשר עונש של חמש שנות פסילה מהתמודדות בבחירות נגד מארין לה פן.

במהלך הדיון בפרשת המעילה בכספי האיחוד האירופי, דרשו נציגי התביעה לגזור על מנהיגת הימין גם ארבע שנות מאסר, כאשר מתוכן שנה אחת לריצוי בפועל ושלוש שנים על תנאי. בנוסף, התבקש בית המשפט להטיל עליה קנס כספי בסך 100,000 אירו.

השאלה המרכזית העומדת על הפרק היא יכולתה של לה פן להתמודד בבחירות לנשיאות צרפת שייערכו בשנת 2027.

התובעים ציינו כי הם אינם מבקשים ליישם את עונש הפסילה באופן מיידי. עם זאת, מומחים משפטיים מסבירים כי מדובר בהקלה טכנית בלבד; אם לה פן תורשע ותבחר לערער לערכאה העליונה ביותר, פסק הדין הסופי צפוי להינתן בטרם יחל המרוץ לנשיאות.

צרפת סוערת: מורה במצב אנוש אחרי שנער בן 14 דקר אותה בכיתה יוסי נכטיגל | 03.02.26

במצב כזה, הרשעה שתכלול קלון ופסילה תמנע ממנה באופן סופי את האפשרות להציג את מועמדותה.

בסיכום דבריהם, האשימו התובעים את לה פן בניהול מערכת מקצועית ומתוכננת שנועדה להעביר כספים שיועדו לעוזרי פרלמנט אירופיים לטובת מימון מנגנון המפלגה בצרפת.

התובע סטפן מדוס-בלאנשט הצהיר כי "מארין לה פן הייתה היוזמת, בעקבות אביה, של מערכת שאפשרה למפלגה למעול ב-1.4 מיליון אירו".

מנגד, לה פן טענה בצאתה מהדיון כי מדובר בניסיון לפגוע בבחירה הדמוקרטית של אזרחי צרפת, ואמרה כי "אם דרישות התביעה יתקבלו, תימנע ממני האפשרות להתמודד בבחירות לנשיאות".

פסק הדין בערעור צפוי להתפרסם עד קיץ 2026, ועד אז תוכל לה פן להמשיך בתפקידה כראש סיעת המפלגה בפרלמנט. בתוך כך, בקרב תומכיה גובר החשש כי במידה ותיפסל, המפלגה תיאלץ להציב מועמד חלופי, כאשר שמו של ז'ורדן ברדלה עולה כיורש הטבעי.