כמה זה 123 מיליון לחלק ל-21? כך הגיבו החברים אחרי זכיית הענק

עשרים ואחד חברים בלגים הפכו למיליונרים בערב אחד לאחר שזכו בפרס של כ-123 מיליון אירו בהגרלת היורומיליונס.

כל אחד מהשותפים השקיע חמישה אירו בלבד לצורך רכישת טפסי ההגרלה, וסכום הזכייה הכולל עומד על 123,555,827 אירו.

​מריאן, אחת הזוכות בקבוצה, תיארה את רגעי ההפתעה ואמרה כי הם בכו ורעדו מהתרגשות. היא ציינה כי שאלה את בעלה מה קורה להם והם החליטו יחד לנהוג בתבונה ולא לבצע צעדים פזיזים עם הכסף.

לדבריה, היא מתכוונת לעזוב את עבודתה הנוכחית ולהבטיח את עתידם של ילדיה ונכדיה, שיוכלו כעת ליהנות מחיים נוחים יותר.

​הטפסים הזוכים נרכשו במאפייה בעיר זינגם שבמחוז פלנדריה המזרחית. רג'י טרווה, בעל המאפייה, סיפר כי בבוקר יום שישי הגיעו חברי הקבוצה וביקשו לרכוש הגרלה מהירה בעלות של 105 אירו. הוא הוסיף כי המראה של המספרים הזוכים לצד סכום המיליונים היה מטורף וכי כל המעורבים היו נרגשים מאוד.

​המספרים שהביאו לזכייה היו 14, 18, 31, 35 ו-46, יחד עם מספרים נוספים 7 ו-11. זכייה זו מדורגת במקום השמיני ברשימת הזכיות הגבוהות ביותר בתולדות בלגיה, כאשר שיא הזכייה במדינה נרשם בשנת 2016 ועמד על כ-168 מיליון אירו. לאחר שנודע להם על דבר הזכייה, התכנסו כל חברי הקבוצה בבית קפה מקומי כדי לחגוג את האירוע.