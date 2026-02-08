ראש הממשלה זכתה בניצחון מדהים - והמפלגה הפרו פלסטינית נמחקה

ראש ממשלת יפן סנאה טאקאיצ'י והקואליציה שלה זכו בניצחון היסטורי בבחירות האחרונות, מה שמאפשר לה לקדם תוכניות להורדת מיסים והגברת ההוצאה הצבאית במטרה להתמודד עם סין לקראת עימות אפשרי בין המדינות.

טאקאיצ'י, האשה הראשונה שמכהנת כראש ממשלה ביפן, הובילה את המפלגה הליברלית-דמוקרטית לזכייה בכ-328 מתוך 465 המושבים בבית הנבחרים, והקואליציה שלה עם מפלגת חדשנות יפן מקנה לה רוב של שני שלישים, שמקל על קידום חוקיה גם מול הסנאט.

מפלגות האופוזיציה המרכזיות ספגו תבוסה קשה אל מול טאקאיצ'י. המפלגה הדמוקרטית החוקתית, המפלגה הקומוניסטית היפנית ומפלגות שמאל אחרות לא הצליחו להקשות על הקואליציה המנצחת, ואיבדו מושבים רבים שהיו ברשותן בבחירות האחרונות.

טאקאיצ'י נחשבת למנהיגה ישירה שבאה לעבוד, אך עמדותיה הלאומניות והדגש על ביטחון גרמו למתח עם סין, בעוד שהבטחותיה להורדת מיסים עוררו חשש בקרב השווקים הפיננסיים. היא הבטיחה, בין השאר, להקפיא את מס המכירות על מזון כדי להקל על משקי הבית מהעלייה במחירים, אך השקיפות הכלכלית של תוכנית זו נתונה לשאלות.

הניצחון שלה זכה לתמיכה מצד מנהיגים בינלאומיים כמו נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. סין בתגובה מתכננת צעדים נגד יפן.

במקביל לניצחונה של ראש הממשלה נרשמה מפלה כואבת במיוחד למפלגת רייווה שינסנגומי, מפלגה פרוגרסיבית פרו פלסטינית שהוקמה באפריל 2019 וזכתה בבחירות הכלליות של 2024 בתשעה מושבים בבית הנבחרים.

המפלגה שהייתה האחראית העיקרית על קיום הפגנות רחוב במדינה נגד ישראל, איבדה כמעט את כל 9 מושביה בפרלמנט. על פי הדיווחים כעת היא נאבקת על סיכוי למושב אחד.