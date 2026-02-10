צפו בתיעודצבא ארה"ב תקף 'סירת סמים' שהייתה בדרכה לחופי המדינה | כך זה נראה צבא ארצות הברית הודיע הליי תקף סירת סמים שהייתה בדרכה לחופי המדינה | התקיפה בוצעה במזרח האוקיינוס השק | שני בני אדם שהיו על הסירה נהרגו • צפו בתיעוד (בעולם) יניוסי נכטיגלכיכר השבת | 09:15תיעוד התקיפה - צילום: צבא ארה"בתיעוד התקיפה| צילום: צילום: צבא ארה"ב10100:00/0:11תיעוד התקיפה (צילום: צבא ארה"ב)ארה"בתקיפהסמיםהאם הכתבה עניינה אותך?כן (100%)לא (0%)תוכן שאסור לפספס:תאונה טראגית: אלוף העולם צנח אל מותו | המשטרה חוקרת אריה רוזן|09.02.26כזה עוד לא ראיתם: פיצוץ ושוד באמצע הכביש נגד משאית משוריינת ישראל גראדווהל|09.02.26"נגמר לנו הדלק": המדינה בהודעה חריגה לאחר איום חריף של טראמפאריה רוזן|09.02.26 0 תגובותאין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.שליחת תגובהאולי גם יעניין אותך:"ייגמר לכם הדלק": מכלית הנפט נתפסה לאחר מרדף דרמטי | צפומשה בשן|09.02.26איטליה מזועזעת: נהג אוטובוס אילץ ילד בן 11 לצעוד 7 ק"מ בשלג - וזה הפיצוי שהוא קיבלישראל גראדווהל|09.02.26הנשק הרוסי שהפך לבדיחה עולמית ברשתותדני שפיץ|09.02.26
0 תגובות