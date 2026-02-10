כיכר השבת
צפו בתיעוד

צבא ארה"ב תקף 'סירת סמים' שהייתה בדרכה לחופי המדינה | כך זה נראה 

צבא ארצות הברית הודיע הליי תקף סירת סמים שהייתה בדרכה לחופי המדינה | התקיפה בוצעה במזרח האוקיינוס ​​השק | שני בני אדם שהיו על הסירה נהרגו • צפו בתיעוד (בעולם) 

תיעוד התקיפה
תיעוד התקיפה| צילום: צילום: צבא ארה"ב
תיעוד התקיפה (צילום: צבא ארה"ב)

כיכר השבת
