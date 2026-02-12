תושבי בריטניה, גרמניה, קנדה וצרפת, בעלות ברית מובהקות של ארה"ב בעבר, דיווחו כי הם כבר אינם רואים בארצות הברית בעלת ברית אמינה, כך עולה מסקר שערכה חברת המחקר Public First עבור אתר החדשות פוליטיקו.

הסקר נערך ברקע צעדים שנויים במחלוקת של הנשיא דונלד טראמפ, כולל איומים במכסים על מדינות אלו לאחר שהביעו התנגדות להשתלטות אמריקאית על גרינלנד.

בקנדה ובגרמניה נרשמה הספקנות הגבוהה ביותר כלפי וושינגטון, כאשר 57% מהנשאלים בקנדה ו־50% בגרמניה הביעו חוסר אמון בארצות הברית. הדעה ההפוכה, שלפיה ארה״ב היא שותפה אמינה, הובעה על ידי 22% בלבד מהמשתתפים במדינות אלו.

בצרפת, 44% מהנשאלים תיארו את ארצות הברית כשותפה בלתי אמינה.

בבריטניה נרשמה העמדה החיובית ביותר יחסית, כאשר 35% מהנשאלים הגדירו את וושינגטון כבעלת ברית אמינה, אולם גם שם רוב יחסי של 39% ציינו כי אינם נותנים אמון בארצות הברית.

בנוסף, משיבים בכל המדינות שנבדקו סברו כי ארה״ב אינה חולקת עמם ערכים משותפים. בצרפת כמעט מחצית מהנשאלים הביעו עמדה זו, בעוד שרק 17% החזיקו בדעה ההפוכה.

המשתתפים בסקר ציינו כי היחסים עם ארצות הברית הידרדרו תחת הממשל הנוכחי, אך הביעו הערכה כי קשרי המדינות עם וושינגטון ישתפרו לאחר חילופי הנהגה. הסקר נערך בין 6 ל־9 בפברואר וכלל 2,000 נשאלים בכל אחת מארבע המדינות. טעות הדגימה הוערכה בכשני אחוזים.