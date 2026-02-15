"הסנפתי קוקאין מתוך אסלות": שר הבריאות האמריקאי מפתיע

רוברט פ. קנדי ג'וניור, שר הבריאות של ארצות הברית, אמר כי הוא "לא מפחד מחיידקים" משום שבעברו "הסניף קוקאין ממושבי אסלות".

את הדברים אמר קנדי, מינוי שנוי במחלוקת של הנשיא טראמפ שהביע בעבר התנגדות לחיסונים, במהלך ריאיון עם מגיש הפודקאסט תיאו וון בתוכנית This Past Weekend. הדברים נאמרו במסגרת שיחה על עברם המשותף של השניים בהתמכרות לסמים ועל השתתפותם במפגשי תמיכה.

קנדי התייחס לעשרות השנים שבהן הוא נמצא בתהליך החלמה מהתמכרות לאלכוהול ולסמים. לדבריו, אם לא ימשיך לטפל במחלה באמצעות הגעה יומיומית למפגשים, ההתמכרות עלולה להכריע אותו.

קנדי היה גלוי בעבר לגבי התמכרותו, שלדבריו החלה לאחר רצח אביו רוברט קנדי בשנת 1968 בלוס אנג'לס. הוא נעצר פעמיים בגין עבירות סמים, בשנת 1970 בגין החזקת קנאביס ובשנת 1983 בגין החזקת הרואין, וייחס את המעצר המאוחר לדחיפה משמעותית בדרך לגמילה.

בעקבות הריאיון קרא הארגון Protect Our Care, הפועל לקידום נגישות לשירותי בריאות בארצות הברית, להתפטרותו של קנדי. בהודעת הארגון נמסר כי מדובר באדם "המסוכן ביותר והבלתי מתאים ביותר" לעמוד בראש סוכנות פדרלית בעלת סמכויות של חיים ומוות, ונשיא הארגון בראד וודהאוס הגיב במילה אחת: "התפטר".

ההתבטאות עוררה ביקורת גם ברשתות החברתיות. מלקולם קניאטה, נציג דמוקרטי מפנסילבניה, כתב כי אינו נותן אמון בקנדי בנושאי בריאות הציבור. אהרון רייכלין-מלניק מהמועצה האמריקנית להגירה הצביע על מה שכינה סטנדרט כפול ביחס להתמכרות לסמים.