שדרן בטלוויזיה השוויצרית עורר סערה כאשר תקף באופן חריף את הגולש הישראלי אדם אדלמן, במהלך שידור ישיר מאולימפיאדת החורף במילאנו.

בזמן שאדלמן התכונן לירידה במסלול המזחלות, בחר השדרן להטיל ספק בזכאותו של הספורטאי לקחת חלק במשחקים האולימפיים, תוך שהוא מצטט התבטאויות עבר שלו ותוהה על נוכחותו באתר התחרויות בקורטינה ד'אמפצו.

הפרשן ציין כי אדלמן הוא ספורטאי אשר "מגדיר את עצמו ציוני עד לשד עצמותיו", וטען כי הגולש הישראלי "פרסם מספר הודעות ברשתות החברתיות לטובת רצח העם בעזה".

​במהלך דבריו הדגיש השדרן כי "רצח עם, זה המונח המשמש את ועדת החקירה של האו"ם באזור", וביקש לבחון את עמדותיו של אדלמן מול מדיניות הוועד האולימפי הבינלאומי. השדרן הזכיר כי אדלמן התבטא בעבר לגבי המערכה הצבאית של ישראל ואמר כי "זו המלחמה הצודקת ביותר מבחינה מוסרית בהיסטוריה". כמו כן, נטען בשידור כי הספורטאי לעג לכיתובים התומכים בפלסטינים בשולי תחרויות קודמות וביקש מעוקביו לחזק חבר לנבחרת הישראלית שהיה מעורב בלחימה ברצועת עזה בשנת 2023.

​הפרשן השוויצרי השווה בשידור בין המקרה של אדלמן לבין הסנקציות שהוטלו על ספורטאים רוסים.

הוא הזכיר את הנחיות הוועד האולימפי שקבעו כי "ספורטאים שתמכו באופן פעיל במלחמה, על ידי השתתפות באירועים בעד המלחמה, על ידי מעורבות צבאית או באמצעות פעילותם ברשתות החברתיות, לא היו זכאים להשתתפות".

לדבריו, יש לתהות על החלטת הוועד לאפשר את השתתפות הישראלי לנוכח הגדרות אלו. הדיווח נמסר על רקע מתיחות קודמת באתר המזחלות אאוג'ניו מונטי, שם נרשמה מחלוקת סביב ספורטאי אוקראיני שסירב להסיר סמלים מסוימים מקסדתו.